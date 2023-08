Señalan Abuso de Autoridad del Superintendente del Centro Tapatío

Pablo Lemus Sabe del Problema y es Omiso, Acusan

El Presidente de Colonos de El Santuario Asegura que es Difamado por el Funcionario

Por Rafael Hernández Guízar

Francisco Orozco, pre­sidente de colonos de la co­lonia El Santuario, en Gua­dalajara, arremetió contra el superintendente del centro histórico.

A través de Página 24, dejó en claro que el funcio­nario lo ha difamado y que incita a vecinos a que lo di­famen, cayendo en el delito de abuso de autoridad.

“Yo estoy muy enojado con él, qué clase de funcionario público es, rompió los acuer­dos que teníamos y sigue sin tomarnos en cuenta, aunque tenemos una representación social, es una persona que no hace su trabajo y que incita a que los demás vecinos estén actuando en mi contra. Que pregunte, porque yo tengo una fama pública buena, y él está cayendo en el delito de abuso de autoridad”, aseguró Fran­cisco Orozco.

Y es que diversas situa­ciones han acontecido en la zona de El Refugio, en torno a diversas situaciones como una presunta garantía que se entregó al ayuntamiento de Guadalajara por alrededor un millón de pesos por los daños que han ocasionado el tianguis navideño y otras fe­rias que se han colocado en el parque El Refugio.

En este sentido se ha se­ñalado por parte de algunos vecinos que dicha garantía la habría querido recibir directa­mente el presidente de colo­nos, algo que, dijo claramente, son rumores que se han acre­centado por parte del superin­tendente del centro histórico, Juan Manuel Munguía.

Así mismo hay muchas peticiones para atención de servicios públicos que se han dado directamente por parte de la presidencia de colonos a la superintendencia y han sido ignoradas.

Entre estas destaca la se­guridad pública: “Los poli­cías municipales no hacen su trabajo y lo hemos estado se­ñalando en varias ocasiones, nosotros hemos dicho que no cuidan y que solamente están aquí los policías, pero no hacen su trabajo. Hay mu­cho acoso por parte de los policías a nuestras mujeres y eso ya lo señalamos, pero no ha pasado nada, hay muchos robos y hay mucha proble­mática y si usted se fija, hay muchos policías aquí sobre el paseo alcalde, no sé qué es lo que está pasando”.

De acuerdo con Francisco Orozco, de todo ha sido in­formado el propio presidente municipal Pablo Lemus Na­varro y no ha tomado parte en el asunto, por ello destacó que debería de darse una re­visión a fondo de lo que ha hecho en su gestión como superintendente Juan Ma­nuel Munguía.

“Nosotros vemos que des­graciadamente el señor Juan Manuel Munguía trae a una bola de paleros con él. No es un buen servidor público y no atiende las peticiones. Nosotros le pedimos al pre­sidente municipal Pablo Le­mus que preste atención”, dijo el presunto afectado.

Además de la inseguri­dad, en esta zona de la ciudad capital, destacan problemas con el alumbrado público, situaciones que han sido in­formadas directamente al ayuntamiento sin que hasta el momento haya respuesta.

Finalmente, Orozco in­sistió en que por parte de la administración pública no toman en consideración a la presidencia de colonos, por lo cual se deja sin atender las problemáticas y peticiones de los habitantes de esta cén­trica colonia.