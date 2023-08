Lactancia Materna Debe se Normalizada

El Tema Todavía es Tabú, Consideran Madres

Este Domingo se Llevó a Cabo una Caminata por la Lactancia Materna en el Centro de Guadalajara

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara las múltiples acti­vidades que se llevaron a cabo durante estos días por la Se­mana Mundial de la Lactancia Materna, en Jalisco mujeres consideraron que en la entidad hace falta mayor socialización de un tema que todavía es tabú, así como más espacios para lactar a sus bebés sin sufrir ningún tipo de discriminación.

Ayer domingo por la maña­na se llevó a cabo una caminata por la lactancia materna en el centro de la ciudad, organizada por la Secretaría de Salud Jalis­co (SSJ), en aras de fomentarla, y en este sentido tapatías plati­caron para Página 24 sus impre­siones respecto a un tema que tiene que ser normalizado.

“Se me hace muy bien que haya más espacios o salas para amamantar a nuestros bebés, pero también creo que debe ha­ber más apertura de la gente, ya sabes, en donde no se nos dis­crimine porque hemos vistos situaciones, aquí mismo en la ciudad, en donde sacan a mu­jeres por darles de comer a sus hijos. Es un acto tan natural (el de amamantar) que se tiene que ver como lo que es, algo nor­mal”, opinó Natalia Bustos.

“La información es impor­tante, en especial en los más jovencitos, la lactancia mater­na es bien importante para el crecimiento del bebé y es algo que no se puede sustituir. Me agrada ver que se hace algo, pero no debería centrarse solo en una semana, tiene que ser algo de todo el año si queremos en verdad ver la diferencia”, refirió Cynthia Carranza, ma­dre de una bebé de 6 meses.

“Los empleadores tienen que pensar sí o sí en todas aquellas mamás que trabajan. Cuántos lugares vemos en donde no hay espacios. Hay que facilitar la lactancia mater­na pero más que nada fomen­tarla y normalizarla, así nos quitamos de la cabeza tabúes innecesarios que solo segregan a mamis por hacer algo natu­ral”, dijo Valeria Sierra, mamá de un niño de 1 año.

Mujeres manifestaron que impulsar estas prácticas no solo es responsabilidad de ciertos sectores en específico, sino de todos, es decir, autoridades, empresas, organizaciones y so­ciedad civil en general, en aras de avanzar a una realidad en donde la lactancia materna sea plenamente conocida, valorada y apoyada, y sobre todo no es­tigmatizada.

De acuerdo a propios datos de la SSJ, en Jalisco el 60.5 por ciento de infantes entre 0 y 23 meses de edad aún utili­zan biberón, y solo un 34.4 por ciento inician a temprana edad la lactancia materna. Esta se recomienda de manera exclu­siva los primeros seis meses de vida, y hasta los 2 años de manera complementaria.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto. En la entidad se han reali­zado diversas actividades como foros, ferias de salud, así como caminatas comuni­tarias como la de ayer en el centro de Guadalajara.