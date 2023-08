Sin Socialización, Inician Obras en “Estrella de la Muerte”

Suspenden Servicios sin Avisar: Comerciantes

Invertirán 78 mdp en Banquetas, Cableado, Red Hidrosanitaria y Reforestación

Por Elizabeth Ríos Chavarría/Staff

De cara a los primeros tra­bajos que comenzaron ya en el cuadrante de la “Estrella de la Muerte”, ubicada en el cen­tro de Guadalajara, ciudada­nos y locatarios manifestaron algunas inconformidades por la falta de socialización de obras y otros problemas que se han empezado a registrar.

A decir de autoridades del ayuntamiento de Guadalaja­ra, a esta zona, que compren­de las calles Ramón Corona, Comercio, Degollado, Ferro­carril, Colegiales y Leandro Valle, invertirán alrededor 78 millones de pesos, pues la in­tención es llevar a cabo una intervención integral en ban­quetas, cableado, red hidros­anitaria y hasta de reforesta­ción, no obstante, para ello se tienen planeado cierres viales y desvío de rutas por lo que transeúntes fueron los prime­ros en mencionar la falta de socialización en la materia.

“Hace falta mucha infor­mación, no avisaron nada, solo llegaron y comenzaron (los trabajos) pero muchos estamos todavía desubicados. Ojalá nos dijeran bien cuánto va a durar y qué va a implicar porque también para moverse por aquí se complica la cosa”, refirió Aida Arenal.

“Aquí nos bajamos muchí­simos de los camiones, yo no sé cómo le van a hacer con la movedera (de rutas), de entra­da ya tendremos que ver cómo nos va a afectar o en dónde nos va a dejar el camión, por­que eso nos va a obligar quizá a tomar más tiempo en nues­tros traslados para no llegar tarde al trabajo y así. Yo no he escuchado nada de cómo va a estar el cierre y los desvíos”, expresó Brenda Lagunas.

Aunque autoridades tapa­tías ya han informado que la socialización en torno a los cierres y el desvío de rutas en esta área comenzará en un par de semanas más, ciuda­danos sí exhortaron a que co­miencen las labores en cuan­to antes, pues luego suelen informar cuando los trabajos ya comenzaron y eso genera diversas dificultades a quien a diario se mueve por ahí.

Por otro lado, algunos co­merciantes explicaron que a raíz de las obras que ya se llevan es que han comenzado a detectar cortes en el agua, algo que les ha perjudicado en el día a día sin que hasta el momento las autoridades ha­gan algo para remediarlo.

“Sí me acuerdo que dijeron que iban a arreglar banquetas pero no andamos muy entera­dos, ya abrieron aquí y ya no hay agua. Le batallamos para agarrar de un solo lado y pues somos muchos, y pues no ve­mos que la gente que está ha­ciendo estos trabajos también ande muy movilizada y pues tenemos que trabajar”, añadió un locatario de la calle Lean­dro Valle.

De acuerdo al proyecto que se tiene para la zona, se cambia­rán instalaciones, se colocará el cableado bajo tierra para elimi­nar riesgos, se pondrá infraes­tructura con accesibilidad uni­versal y bolardos, y en general se intervendrá con concreto y una reforestación. Aunque estos trabajos forman parte de la am­pliación que se tiene pensada para Paseo Fray Antonio Alcal­de, ciudadanos sí reiteraron el llamado para que la socializa­ción sea más efectiva.

Los trabajos están den­tro del polígono denominado “Estrella de la Muerte” (entre Revolución, calzada Indepen­dencia, La Paz y Alcalde), que es la parte que rodea la escul­tura “El Palomar” de Luis Ba­rragán,

Las personas llaman a la zona la “Estrella de la Muer­te” por los peligros que tienen los peatones para cruzar, ya que del lado sur de la escul­tura de Luis Barragán conflu­yen las vialidades avenida 16 de Septiembre, Leandro Valle y Colegiales, y solamente hay un semáforo para vehículos y ninguna señalética vial verti­cal para los peatones, quienes bajan de los autobuses e inva­den el arroyo vehicular.