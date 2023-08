Regulación de Cableado es Letra Muerta

Lamentan Tapatíos Omisiones de las Autoridades

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que en marzo pasado en el Congreso de Ja­lisco se aprobaron reformas para ordenar el cableado aéreo en la entidad, tapatíos conside­raron que autoridades se están viendo lentas para avanzar a una política en la que los ca­bles desordenados no sean un problema en la entidad.

El año pasado y este se han registrado accidentes (algunos mortales) de personas por ca­bles sueltos en la ciudad, y en este sentido ciudadanos plati­caron para Página 24 parte de sus inconformidades por cómo es que infinidad de cables pu­lulan representado un serio pe­ligro para la población.

“Se han visto casos, han muerto personas porque van caminando o en una moto y se atoran en los cables, a ve­ces, en el mejor de los casos, solo quedan con heridas, pero ¿quién se hace cargo de tan tremenda irresponsabilidad? Muchos cables ya no sirven y nada más estorban, y pare­ce que no pasa nada pues todo sigue igual” refirió Pascual Rivera.

“Es como si (las autorida­des) esperaran a que pasaran más tragedias, y es que antes de que se presentaran estos casos (de accidentes) no había nadie hablando de ello y aho­rita ya muchos le han entrado a disque regular, pero basta con salir a cualquier calle de la ciudad o el estado para que veas en cada esquina o poste el montón de cables que ade­más se ven feos” añadió Isa­bel Gallardo.

“Ha sido un problema constante, es casi como un toque de Latinoamérica ¿sa­bes? A mí me asombra porque piensas que ya no caben más y de repente ves a empresas de cable o teléfono trepadas para colocar nuevas líneas, pero pues no quitan las que ya no se usan y ahí se hace la acumuladera.

Deben y tienen que regu­larlo, y suena imposible, pero se tiene que hacer”, agregó Idalia de la Torre.

Cabe recordar que el 14 de marzo pasado el pleno del Congreso de Jalisco avaló una refoma para regular el cablea­do, impulsada por diputados de Movimiento Ciudadano (MC), en la que se establece la obligación de los particu­lares a apegarse a los regla­mentos municipales de ima­gen urbana cuando pretendan desarrollar obras civiles para telecomunicaciones.

Aunado a esto, se estable­ció la facultad para que los ayuntamientos impulsen in­fraestructura para el cableado subterráneo y den estímulos fiscales a quienes desarrollen este tipo de infraestructura. También, se estableció la res­ponsabilidad del propietario de mantener en buen estado el cableado instalado y de reti­rarlo cuando ya no sirva.