Faltan Policías y Patrullas en Poncitlán

Alcalde Pide Apoyo Para Adquirir más Unidades y Contratar Oficiales

Por Rafael Hernández Guízar

Que el que nada debe nada teme, aseguró el presidente municipal de Poncitlán, Arturo Israel Ascencio Gómez, quien presumió que ni escolta lleva.

En entrevista con Página 24, el alcalde dijo que las co­sas en su demarcación se en­cuentran en paz. Resaltó que si bien no tiene la suficiente capa­cidad en cuanto al número de policías, los efectivos tratan de hacer el mejor trabajo.

“Tenemos 115 policías para todo el municipio, y ocho patrullas, son cinco de­legaciones y en cada una de las delegaciones hay personal de policía para lo que necesi­ta la ciudadanía, puedes sentir la ciudadanía la tranquilidad (…) Yo por ejemplo no tengo escolta, no ando con patrulla ni con alguien que me ande custodiando, cuando las cosas se hacen bien no hay proble­ma”, dijo el alcalde.

Destacó que, aunque han logrado mantener la tranqui­lidad en el municipio, hace falta mayor apoyo para con­tratar más policías y adquirir nuevos vehículos.

Por el momento dos de las ocho patrullas con las que cuentan están descompuestas, aunque aclaró que en breve serán arregladas.

“Qué bueno es poder salir a la calle y disfrutar de la plaza o de cualquier lugar sin sentir miedo, por eso yo mismo en mi casa, con mi esposa y mis hijos andamos tranquilos y sin un escolta, insisto, cuando las cosas se hacen bien uno no tiene por qué sentir descon­fianza, es también parte de lo mismo, uno mismo tiene que proyectar la confianza para que la ciudadanía se sienta tranquila y confiada, además si va a suceder algo pues ex­pone más uno a las personas andando así”, indicó.

Asimismo destacó que hay algunas delegaciones en las cuales han detectado problemas fuertes de pandillerismo, tal como sucede en San Pedro Itzi­can, sin embargo, han contro­lado el problema de raíz dando alternativas a los jóvenes.

A través del deporte y la educación es como, según el alcalde, han bajado los índi­ces de pandillerismo y riñas entre los habitantes.

En este sentido resaltó que han rehabilitado las unidades deportivas y las escuelas del municipio, para que existan espacios reales y disponibles para la sociedad.