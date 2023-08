México, sin política efectiva para garantizar equidad a las personas con discapacidad

Legislación Está Desfasada con el Marco Jurídico Internacional

Especialista del CUCSH propone la creación de guías y protocolos para permitir que esta población pueda ejercer sus derechos de manera cotidiana

La legislación del Estado mexicano y las de sus entida­des están desfasadas con el marco jurídico internacional respecto a la protección de las personas con discapacidad y en asegurar que sus derechos sean cumplidos todos los días, afirmó la académica del Centro Universitario de Cien­cias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, maes­tra Irma Ramos Salcedo.

“Que se cumplan las obli­gaciones de carácter inter­nacional porque no se han armonizado las legislaciones internas en muchas materias; pero sobre todo en lo relacio­nado con las personas con dis­capacidad. Desde 2006 hay una serie de obligaciones, de directrices y todavía vamos como en pañales, porque sí, ya tenemos, ya empezamos a trabajar la cuestión de la sen­sibilización y la cultura, pero no una cuestión fundamen­tal como ese reconocimiento como persona con ciertas ba­rreras”, declaró.

La investigadora del De­partamento de Derecho Inter­nacional afirmó que las estra­tegias para facilitar la equidad para las personas discapacita­das se han quedado en la crea­ción de rampas o la adecua­ción de espacios físicos, o en campañas de sensibilización hacia la población en general, pero no han profundizado en políticas que faciliten su ac­ceso a la justicia.

“Creemos que con po­nerles una rampa ya hemos cumplido, y no. La intención es que se les reconozca y se incorpore a la legislación una normativa específica que los coloque en una cuestión de igualdad ante el acceso a la justicia. Todos estos princi­pios que se han generado des­de el ámbito internacional son precisamente para promover, proteger y asegurarle a una persona con discapacidad el pleno goce de todos sus dere­chos, y uno de éstos es el ac­ceso a la justicia y a cuestio­nes administrativas básicas”, subrayó Ramos Salcedo.

La especialista realizó la investigación “Progresividad y acceso a la justicia para personas con discapacidad” acerca de este tema, y explicó que el acceso a la justicia para las personas no se limita a los aspectos legales o jurisdiccio­nales como pueden ser lo pe­nal, lo civil y lo familiar, sino que también tiene que ver con cómo un Estado desarrolla instrumentos para facilitar la igualdad de condiciones para que la ciudadanía disfrute de todos estos derechos.

Recalcó que México, como todos los Estados que firman o son parte de instru­mentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se compromete a respetar, prote­ger y promover los derechos humanos, por lo que debe abstenerse de restringirlos o de interferir en su realización y, por el contrario, generar políticas en las que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan ejer­cer sus derechos.

“La ley no es efectiva cuando no se le colocan una serie de herramientas para fa­cilitar el acceso. La Constitu­ción dice que la ley es igual para todos sin discriminación y dará acceso a la justicia para todas las personas, pero eso no se ha hecho efectivo”, ex­presó la universitaria.

Ante ello, Ramos Salcedo consideró que las autorida­des deben de avanzar en la creación de guías y proto­colos para que las personas con discapacidad no tengan barreras en diversos ámbitos; por ejemplo, en el adminis­trativo podría haber personal capacitado y especializado para atender a quienes tienen discapacidad visual o senso­rial.

“Sí se requiere una serie de protocolos que el Estado implemente en cada ámbito; protocolos de actuación y, so­bre todo, una guía de princi­pios para que los responsables sepan entender y sensibilizase ante la discapacidad, saber en qué casos estamos en presen­cia de una persona con capa­cidad disminuida. Ése sería el quehacer del Estado, porque no basta con tenerles rampas o darles un espacio en el ca­mión, sino que se requiere de una efectiva política pública para facilitar el acceso al ejer­cicio de sus derechos”, con­cluyó.

Los resultados de la inves­tigación serán publicados en breve en la revista de la Co­misión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.