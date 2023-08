Lava Coches Acusa Hostigamiento de Policía Tapatía

Si los ven Trabajando, se los Llevan y les Cobran Multas de 3 mil Pesos, Dicen

Por Rafael Hernández Guízar

Lava coches en el muni­cipio de Guadalajara acusa­ron hostigamiento constante por parte de la Policía Muni­cipal.

Si algún lava carros es sorprendido en las calles tra­bajando, lo llevan detenido y les cobran multas de hasta tres mil pesos, acusan.

“Me llevaron por estar lavando una camioneta, me golpearon y me la pase tres días encerrado, casi sin co­mer porque no tengo ni fami­lia, aquí no tengo quien me ayude. No invente oiga, si estaba trabajando”, denunció el señor Julio, un ciudadano muy molesto.

Dijo que en junio fue de­tenido por policías munici­pales en la colonia Jardines Alcalde, de esta ciudad capi­tal.

A sus más de 60 años de edad ya no consigue trabajo en ninguna empresa y sola­mente lavar carros le permite llevar el sustento a su casa, pagar su renta, alimentarse.

Por ello, muy enojado envió un mensaje a su pre­sidente municipal Pablo Le­mus Navarro: “Pues que nos dejen trabajar. Que le deten­gan a los delincuentes que de veras andan haciendo pro­blemas porque nosotros esta­mos trabajando dignamente y no se vale”.