Clausuran Rastro Municipal de Tonalá

“Las Condiciones que Tiene son de Insalubridad Total”

“La Proepa Asiste a Hacer una Clausura Total Temporal”, Informó la Secretaria General del Ayuntamiento

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Por falta de medidas sani­tarias para su debida opera­ción, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y el ayuntamiento de Tonalá clausuraron ayer por la tarde el rastro muni­cipal.

A decir de autoridades estatales y municipales, la clausura se llevó a cabo lue­go de una visita en la que se encontraron aspectos que contravienen la normatividad ambiental vigente, por lo que se decidió evitar un daño al entorno ecológico del sitio y a la salud de los vecinos del lugar.

“Ha sido un clamor de los vecinos por la problemá­tica que representa el rastro. Se construyó hace cuarenta años, sin embargo, era la ori­lla de la cabecera municipal y la zona habitacional se fue consolidando en esta zona. Las condiciones que tiene el rastro son de insalubridad total y en este caso la Proepa asiste a hacer una clausura to­tal temporal”, expresó Celia Gauna, secretaria general del ayuntamiento de Tonalá.

Recordó que desde el año pasado han recibido multas y observaciones de dife­rentes instancias estatales, precisamente por las con­diciones en las que opera el rastro municipal, las cuales no han podido cumplir del todo porque se tendría que tener incluso una nueva construcción del rastro.

“Estábamos buscando al­gún camino para la solución, sin embargo, la presión social fue demasiada.

La situación de insalu­bridad que guarda el rastro ustedes lo pueden percibir. En este momento ya no hay animales, ya no hay nada, sin embargo, las alcantarillas hay una situación compleja para poder solventar”.

Autoridades estatales detallaron por su parte que entre las irregularidades en­contradas se detectó que el rastro no cuenta con su re­gistro como gran generador, ni plan de manejo para los residuos; no demostró contar con una empresa autorizada, por parte de la Semadet, para el servicio de recolección de residuos de manejo especial; en tanto que no se exhibió comprobantes de disposición final de residuos.

También, agregaron, se en­contró que no implementaban bitácoras donde se registre el volumen, tipo de residuos generados y la forma de ma­nejo a que fueron sometidos; no se hace la separación de los residuos como lo dispone las normas oficiales; así como indebida descarga de residuos sin tratamiento a las redes de drenaje, como sangre y vísce­ras. Además, no cuenta con li­cencia de operación ni uso de suelo autorizado por parte del municipio.

Por ello, la Proepa de­terminó que la censura total temporal seguirá así has­ta que no se cumplan con las medidas impuestas y se acredite la realización de acciones preventivas o co­rrectivas necesarias, que impidan la descarga de resi­duos de manejo especial en la red de drenaje municipal.