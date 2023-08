Vivir en la Calle, Todo un Reto Para Luis Manuel

Lamenta que ya no Puede Dormir en Albergue del DIF Guadalajara

“Aquí nos dan de Comer Gracias a Dios, Viene uno y le dan Lonche, Pero ya no Dejan Quedarse Aquí a Dormir, Entonces uno Tiene que Andar Buscando qué Hacer”, Explicó el Hombre de 60 Años

Por Rafael Hernández Guízar

Vivir en la calle ha sido todo un reto para Luis Ma­nuel, un hombre de casi 60 años que se quedó solo en México.

Antes podía trabajar y viajar constantemente entre México y Estados Unidos, allá se quedó toda su fami­lia, pero un accidente lo dejó discapacitado y en la calle.

“Aquí nos dan de comer gracias a Dios, viene uno y le dan lonche, pero ya no dejan quedarse aquí a dor­mir, entonces uno tiene que andar buscando qué hacer, a veces nos llevan a otros al­bergues”, dijo en entrevista con Página 24.

Las condiciones para él y otros cambiaron en el alber­gue que se ubica sobre cal­zada Las Palmas y que per­tenece al DIF Guadalajara.

“Hay que decir las cosas como son, sí nos dan ayuda, para qué decir que no, pero ya no se puede uno quedar aquí. Yo pues por falta de documentos no he podi­do sacar lo del apoyo ese que da López Obrador, el de los discapacitados, que ya es algo que sí ayudaría, son como cuatro mil 800 al mes”, dijo.

El principal reto para él y muchos otros es alimentarse.

Es raro cuando logra co­mer tres veces al día. Por ello espera con ansia la oportunidad de juntar sus documentos para recibir el apoyo del gobierno federal para las personas con disca­pacidad.

“Ahorita ya tengo la CURP, pero me faltan otros documentos que no he podi­do conseguir. Yo antes cuan­do estaba bien pues podía trabajar en varios trabajos y hacer cosas, pero ahora pues no, tengo que ver cómo ha­cerle, buscarle, no hay más”, lamentó.