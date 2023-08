Morenista Quiere Regular Uso de IA

Que Tenga “Límites Éticos”

Presentan Acuerdo Legislativo en el que Exhorta a la SEJ a fin de que Incluya, en sus Planes de Estudios y Contenidos Programáticos que Fomenten un uso Adecuado de Herramientas Basadas en IA

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la relevancia que tiene cada vez más en la actualidad la Inteligencia Artificial (IA), la diputada local de Morena Leticia Pérez Rodríguez buscará que en la entidad se regule su uso de la a fin de que sea utilizada con límites éticos.

Aunque la intención es dejar esto asentado desde la Constitución a través de una reforma, en primera instancia la morenista presentó un acuerdo legislativo en el que exhorta a la Secretaría de Educación Jalisco a fin de que incluya, en sus planes de estudios, contenidos programáticos que fomenten un uso adecuado de herramientas basadas en inteligencia artificial con un enfoque ético.

“Se busca establecer a nivel constitucional local la obligación por parte del estado de garantizar que el uso de la inteligencia artificial, en todas sus vertientes, será con límites éticos, siempre en beneficio de los ciudadanos. Por eso presenté este acuerdo le­gislativo”, refirió.

En su propuesta la mo­renista detalló que la IA es aquella tecnología capaz de emular las capacidades de la mente humana, por lo que fá­cilmente podría ser fomenta­da desde el ámbito educativo en aras de ampliar horizontes en la materia.

Recordó que según el “In­forme anual sobre el uso de la tecnología en la educa­ción”, hecho por BlinkLear­ning, el 68 por ciento de los docentes asegura que la mo­tivación en el aula aumen­ta con las tecnologías de la información y su principal ventaja pedagógica es el ac­ceso a un mayor número de contenidos.

Dijo que el cambio en los intereses de los alumnos se debe a internet, redes sociales y la información, por lo que el uso de la inteligencia arti­ficial podría suponer muchas ventajas para ellos y profeso­res, como en el diseño de pro­gramas de estudios avanza­dos, tutorías personalizadas, evaluaciones de forma remo­ta, contenidos de aprendizaje personalizados o actualiza­ción de conocimientos de los docentes, solo por mencionar algunos aspectos.

“La inteligencia artificial, así como otras tecnologías, llegó para quedarse y para facilitar muchas labores del día a día en la educación e incrementar su calidad. No obstante, no podemos olvidar el riesgo de la brecha digital en aquellos casos de escue­las o familias que no tienen recursos. Por lo tanto, la IA es una herramienta con un gran potencial para cambiar la forma en la que se enseña y en la que se aprende, por lo que es importante conocerla y analizar las aplicaciones que puede tener en el entorno”, concluyó.