“Alfaro le ha regalado más de 60 mdp” al Proveedor de Verificación

Entregó 40% más de lo Establecido en Contrato: Futuro

En 2022 la Empresa recibió 104 mdp cuando el contrato solo estipulaba 79.7 mdp; en 2023 el Monto Asciende a 67 mdp, Pero le han Transferido Hasta el Momento 104 mdp, dijo Pedro Kumamoto Aguilar, Regidor de Zapopan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A las afueras de Casa Jalisco, integrantes de Futuro denunciaron mal manejo en los recursos que el estado ha recaudado por el tema de verificación vehicular, específicamente los que van al famoso Fondo Verde; se aumentaron los pagos a las empresas proveedoras del servicio, acusaron.

Pedro Kumamoto Aguilar, regidor de Zapopan, detalló que derivado de una investigación que realizaron se dieron cuenta que en 2022 el proveedor recibió 104 millones de pesos, cuando el contrato solo estipulaba una suma de 79.7 millones de pesos; en tanto que en 2023, donde se supone que el monto asciende a 67 millones de pesos, se le han transferido hasta el momento 104 millones de pesos.

“En tan solo año y medio el gobierno de Enrique Alfaro le ha regalado más de 60 millones de pesos a un solo proveedor; un 40 por ciento más de lo que se debió haber entregado. En lugar de usar este recurso recaudado para medidas ambientales, para transporte público, para cuidar del bosque La Primavera, han transferido estos recursos a los centros de verificación sin ningún fundamento jurídico que los respalde”, aseveró.

La presidenta del partido y diputada local, Susana de la Rosa, recordó que este programa de verificación, impuesto por el gobernador Enrique Alfaro, fue pensado para garantizar las ganancias económicas de particulares y no para fomentar que las personas cumplan con la afinación de sus vehículos: “Desde el inicio lo hemos dicho, esta política no piensa en las familias más golpeadas por la inflación, no piensa en los comerciantes de la tercera edad que necesitan de un vehículo para llevar alimento a su casa. (Esta política) no tiene una perspectiva que tome en cuenta las desigualdades económicas que hay en nuestro estado. En pocas palabras, nuestra postura desde Futuro es sí a una política de reducción de emisiones, de responsabilidad social y transporte digno, no a una política que le carga las manos a las personas para garantizar negocios particulares, como lo es esta verificación naranja”.

Integrantes de Futuro de otros municipios dieron cuenta de las complicaciones o mala recepción que ha generado el programa de verificación vehicular, como en Puerto Vallarta, por lo que aunado a todo esto es que el partido presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades con respecto a los recursos.

“El gran problema es que con el dinero público de Jalisco se está haciendo rentable un negocio de particulares, yo creo que ahí va la cuestión que nosotros denunciamos, que la verdad sí vemos problemática y que además esto está vestido como si el Fondo Verde fuera una política pública medioambiental que nos va a ayudar, cuando, al contrario, estamos perdiendo recursos y no se ha dicho hacia dónde está destinándose este dinero”, añadió Susana de la Rosa.