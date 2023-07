Padres ya se Preparan Para el Regreso a Clases

Compras Anticipadas o Surtir por Partes, son Algunas Estrategias

A Decir de Padres de Familia Cada año los Costos en los Útiles Aumentan Alrededor de 30% con Respecto al año Anterior

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque no tiene mucho que concluyó de forma oficial el ciclo escolar para educa­ción básica, padres de familia ya prevén los gastos que ten­drán que hacer en las siguien­tes semanas con las listas de útiles; desde compras antici­padas para evitar alzas en los costos, hasta surtir por partes, son algunas de las estrategias con las que ya se preparan.

Será hasta el 28 de agos­to cuando los estudiantes en educación básica inicien el nuevo ciclo escolar, sin em­bargo, papelerías y otros es­tablecimientos que venden materiales para la escuela ya se preparan con la mercancía y es en este sentido que algu­nas familias hablaron sobre las estrategias a implementar a fin de hacer rendir el gasto.

“Híjole, cada año es un di­nerito el que ya sabemos que se nos va porque son dos ni­ños los que tenemos en la es­cuela. Con el último incluso que me pasará a sexto vamos a gastar más en uniformes porque ya los que tiene no le quedan y pues nada, a ahorrar estas semanas para cuando ya tengamos que surtir todo no nos agarre tan apretados”, re­firió Jorge Arturo Ávalos.

“Más o menos me gasto unos mil 500 o dos mil pesos fácil en útiles y demás, es bus­carle mucho y rendir el gasto lo más porque luego las listas no son cortas y todo está cada vez más caro. A mí lo que me ayuda es que aquí donde tra­bajo me hacen descuentos y me aliviano con eso”, añadió Brenda Servín.

“Casi siempre hacemos el guardado unos meses an­tes para no quedarnos cortos, también buscamos no solo las ofertas, ya sabes, compro don­de encuentro más económico. A veces en las (papelerías) del centro me salen unas co­sas mejor, pero otras en tien­das como Walmart y así, es cuestión de buscarle y armar lo más económico”, expresó Ximena Rivera Castro.

“Comprar desde antes es lo mejor sin duda, digo, no es como que puedes armarte con la lista desde antes, pero al menos lo básico como cua­dernos, lápices, colores, lo bá­sico, porque luego todo sube mucho más y las papelerías abusan. Uno no está para estar gastando”, manifestó Noemí Isabel Jiménez.

A decir de padres de fami­lia cada año los costos en los útiles aumentan alrededor de un 30 por ciento con respecto al año anterior, por ello más de alguno no solo dijo que busca uniformes en tianguis o establecimientos más peque­ños donde los costos suelen ser más asequibles, sino que muchas de las veces optan por comprar cuadernos y otros artículos más sencillos, en es­pecial cuando en casa tienen a más de dos pequeños en edad escolar.