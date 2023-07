No Despegan Ventas de Paraguas e Impermeables

Comerciantes Esperan Repunte de Ventas en las Próximas Semanas

“Sí se nos Vende, Pero Como no ha Llovido Tanto Como en Otros Años, Como que la Gente Pues no se Anima”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con el temporal actual es normal ver en diferentes es­tablecimientos la exhibición de productos varios para la ocasión, sin embargo, comer­ciantes han referido que las ventas han estado un tanto tranquilas a comparación de otros años.

Aunque esperan que el panorama mejore conforme pasen las siguientes semanas, en un sondeo hecho por Pá­gina 24 comerciantes del centro de Guadalajara habla­ron de cómo les ha ido estos primeros días en cuanto a la venta de artículos básicos de la temporada como paraguas e impermeables.

Si bien dijeron que las ventas no se han detenido, lo cierto es que detectan una ligera tendencia a la baja y ello lo atribuyen a las pocas lluvias que también se han re­gistrado en lo que va del tem­poral en la ciudad.

“Tenemos de todos los precios, unos muy baratos desde 50 pesos y otros más grandes en 200 pesos, aho­ra sí que tenemos para todos los bolsillos nomás que sí ha estado medio flojo, es decir, sí se nos vende, pero como no ha llovido tanto como en otros años, como que la gente pues no se anima”, consideró Rogelio, de un puesto de ar­tículos varios en la zona de Obregón.

“Tiene que ver también por la hora en la que nos llueve. En otros años ya ves que por las tardes o desde temprano, y ahora, al menos estos días, las lluvias se han presentado por la madrugada y pues la gente no necesita paraguas”, dijo Berenice Higareda.

“Vendemos paraguas, im­permeables, botas de hule, protectores para celulares y protecciones para calzado, a mí no me ha ido tan mal, ape­nas comenzamos la tempo­rada y siento que se me está vendiendo más o menos igual, de repente unos se quejan por la competencia que nos hacen los (comerciantes) ambulan­tes, pero hay para todos y creo que cada uno saca su dineri­to”, añadió por su parte la se­ñora Mari Velázquez, también de la zona de Obregón.

“Creo que como a todos nos va variado, pero confío en que levante esto. Sí ven­demos, pero quizá un poco menos que otras ocasiones, pero sí nos va bien, solo que a lo mejor nos quede mer­cancía para la otra vez, no sé, apenas iniciamos y sí se ve medio tranquilo, pero apenas arrancamos”, expresó Héctor Meléndez de la zona centro.

Paraguas e impermeables son los artículos que en cada temporada se venden más a comerciantes, seguido de bo­tas, y en menor medida san­dalias o huaraches. Aunque los costos, como todo, han ido en aumento a compara­ción de otros años, comer­ciantes expresaron que pese a la situación estos artículos siguen en un rango accesible para la ciudadanía, pues los costos oscilan -dependiendo el tamaño y material- entre los 50 o hasta 300 pesos.

Confían en que las ventas puedan levantar más adelan­te, no obstante, prevén que si la tendencia sigue igual, quizá detecten una disminu­ción en las mismas del 20 por ciento a comparación del año pasado.