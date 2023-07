Urgen Tapatíos Solucionar Deficiente Recolección de Basura

Lejos de Mejorar, Solo Empeora Cada día más, Lamentan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque el problema se ha dado a conocer desde hace meses, en los últimos días han incrementado los repor­tes y quejas de la ciudadanía por el deficiente servicio de recolección de basura; jalis­cienses urgieron a autorida­des municipales a solucionar el tema en cuanto antes.

En redes sociales se han dado a conocer diversos casos en los que ciudadanos refieren que la basura tiene días sin ser recogida en sus hogares, y en este sentido, algunos tapatíos platicaron para Página 24 cómo le han batallado por un servicio que lejos de mejorar solo empeora cada día más, sobre todo ahora con el tem­poral de lluvias presente.

Si bien algunos manifesta­ron que pueden pasar días en los que la frecuencia de paso de los camiones recolectores es fluida, también dijeron que hay ocasiones en el que pasan días -o hasta semanas- sin que ninguno se haga presente por las colonias, lo que les gene­ra problemas de acumulación de basura, de higiene y sobre todo de salud pública.

“Es bien raro porque no sé cómo se acomodan (los camiones) con las rutas. Por­que por ejemplo, aquí por la cuadra el camión nomás no se mete, pasa por la esquina, acá por la calle de Rafael Delga­do, entonces tenemos que de­jar la basura en la esquina. A veces pasa a diario, pero hace dos días no pasó como en cua­tro días más o menos y ahí se nos acumuló. La verdad es un lío porque no puedes ya ni si­quiera medir tiempos para no dejar la basura tanto tiempo en la calle, porque cada vez es más común que no pasen a diario”, expresó Lizeth Ville­gas de la colonia Magaña.

“Es un problema que tie­ne rebasadas a nuestras auto­ridades por desgracia. Ya no sabes si el camión pasará por la mañana, por la tarde o de plano ya no pasará. Yo procu­ro sacarla unas horas antes de la hora que sé que más o me­nos pasa, pero ahorita que ya no le puedes calcular es más difícil, se junta y luego con las lluvias la basura queda regada en la calle”, añadió Ezequiel Morales de la colonia Alcalde Barranquitas.

“Ha habido problemas en­tre vecinos porque están los que se quejan por quienes dejan la basura fuera todo el día, pero muchos trabajan y no tienen manera de cazar al camión, y luego si no pasa, pues más complicado porque no solo dan mal aspecto (los desechos acumulados) sino que generan problemas de salud por malos olores, con­taminación y demás”, refirió Irma Domínguez Salgado de la colonia Oblatos.

En redes sociales es don­de la ciudadanía más ha dado cuenta de la deficiencia del servicio de recolección, parti­cularmente en colonias como Oblatos, Alcalde Barranqui­tas, Providencia, Santa Tere, Chapultepec Country, la zona de Medrano y Javier Mina, así como Magaña, por mencionar algunas, ya que el número de afectadas asciende por lo me­nos a 60.

A decir de la empresa en­cargada de este servicio en la ciudad, Caabsa Eagle, la recolección se ha visto afec­tada debido a las lluvias, por la caída de árboles, congestio­namientos, accidentes viales y hasta inundaciones. Según autoridades de Guadalajara, el servicio bajó en 74 por cien­to, pero se espera que el lunes quede regularizado al menos en un 92 por ciento.