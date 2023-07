Mercado de Abastos, Lleno de Basura

“Es una Cochinada Esto”

Por Rafael Hernández Guízar

Basura por donde quiera se aprecia en el Mercado de Abastos, en Guadalajara.

Una gran cantidad de des­perdicios se pueden ver api­lados en las esquinas, por los pasillos, y hasta en los trans­formadores y el área de medi­dores de energía eléctrica.

“Es una cochinada esto. Luego como está lloviendo pues ya sabrá, nomás llega la hora fuerte del Sol y es el olor a podrido horrible. Aquí sí se­ría conveniente hacerle un lla­mado por favor no nada más a las autoridades, a la misma gente tanto la que trabaja aquí como la que viene a comprar, la basura no llega sola, llega porque la gente cochina ahí la deja”, sostuvo Alberto Madri­gal, uno de los entrevistados.

Desde hace tiempo se ha­bía informado a la redacción de este diario el problema con la recolección de basura.

“Sí eso es cierto, a veces no pasa la basura cuando debe de pasar, pero también es im­portante hacer el llamado a la gente, como ya lo dije, para que tenga cuidado con su ba­sura, que no la dejen en donde sea porque, como ya dije, la basura no llega sola”, agregó el usuario del mercado.

En su defensa locatarios de la zona indicaron que es debido tanto al mal servicio de recolección, como ha que hay muchos que tienen malos hábitos, y que abandonan la basura en la vía pública.

Acudimos a la zona tam­bién ya entrada la noche. Lo que vimos fue peor, mucha más basura, fétidos olores, y la presencia constante de ra­tas y cucarachas.

Por ello es urgente que por parte del ayuntamiento de Guadalajara acudan a este mercado, que haya una vigi­lancia constante respecto al destino final de los residuos y que se aplique cero toleran­cia en este sentido, según lo exigieron locatarios y vecinos cercanos a la zona.