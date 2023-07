En El Retiro no Cesa la Delincuencia

“Pinche Patrulla ni Pasa”

Por Rafael Hernández Guízar

No cesa la inseguridad en el barrio de El Retiro del municipio de Guadalajara, denunciaron ayer vecinos in­conformes.

Aunque la zona se encuen­tra a solo unas cuadras de la presidencia municipal tapatía, y de la Comisaría de Seguri­dad Pública, el barrio presen­ta graves problemas de inse­guridad, según los vecinos y comerciantes, quienes así lo denunciaron en entrevista con Página 24.

“Yo estoy muy enojado porque le dieron un cristala­zo a mi carro y me robaron lo que traía ahí, es algo que la verdad está muy mal por­que pues a final de cuentas debería de estar bien vigilada esta zona, pero al contrario, aquí en todo lo que es alrede­dor del Hospital Civil hay un montón de robos, la verdad que da mucho coraje”, señaló muy molesto Samuel Robles, uno de los vecinos entrevis­tados.

Y siguió: “Pinche patru­lla ni pasa. Aquí por la ca­lle donde yo vivo, al menos, casi no pasa, nosotros sí le queremos hacer un llamado urgente al presidente muni­cipal Pablo Lemus para que por favor pongan atención, porque luego ya uno no quiere ni denunciar, porque nada más llegan los policías y es puro perder tiempo, entonces se salieron con la suya los rateros estos que nos traen asados, o de plano si no puede nomás que nos digan y nosotros los pone­mos en cintura, nos pone­mos a casar ratas” dijo.

Tanto en los alrededores del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, así como en las cercanías del templo del Padre Galván se vive una histeria colectiva.

La ciudadanía ve con des­ánimo como se cometen ro­bos en su zona sin que haya castigo alguno para los perpe­tradores.

Hicieron un llamado al al­calde Pablo Lemus para que implemente alguna acción que les permita corregir el grave problema de robos que se ha detonado en los últimos días en el barrio.