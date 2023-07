Banquetas, Riesgo Latente en Avenida Guadalupe

“Qué Hacemos si Parece que al Presidente le da lo Mismo”, Truenan Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes problemas para caminar sobre la banqueta se vive en la avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan.

Los ciudadanos deben caminar con mucha cautela pues la mayoría de las ban­quetas están levantadas por las raíces de los árboles, algo que el Ayuntamiento a cargo de Juan José Frangie no se ha hecho responsable aún con una gran cantidad de quejas y reportes al respecto.

“Claro que da mucho tra­bajo pasar por aquí, pero qué hacemos si parece que al pre­sidente le da lo mismo, y eso pues porque él no tiene que es­tar pasando por aquí, o porque no vive su mamacita, con el debido respeto, por esta zona, si fuera así esto sería muy dis­tinto, habría atención a lo que uno dice a las autoridades, pero prefieren taparse los ojos”, cri­ticó Jaime Gutiérrez, uno de los vecinos entrevistados.

Y es que nosotros mis­mos constatamos las malas condiciones de las banquetas que van desde la avenida Ra­fael Sanzio hasta la avenida Chaikovski en la colonia La Estancia, situación que ha sido muy lamentable pues ya varias personas han sufrido accidentes.

“Yo me caí. Me di un fre­gadazo bueno. No me quisie­ron pagar nada”, agregó el molesto ciudadano.

A través de la redes so­ciales del Ayuntamiento, del alcalde, así como por vía tele­fónica, y también al teléfono del Ayuntamiento, se han he­cho los reportes sin que hasta el momento haya respuesta alguna.

Por ello hicieron un lla­mado al presidente municipal para que destine personal que les ayude a arreglar las ban­quetas, así como para que la Dirección de Protección Ci­vil determine el riesgo que se vive en esta zona donde los discapacitados, ancianos, y claro mujeres con carriolas, se ven en una situación verda­deramente deplorable.