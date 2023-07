Kilo de Tortillas, en 36 Pesos

“Aquí Todo Está Carísimo”. Señalan Abusos en la Zona del Parque de Las Estrellas

Los más Afectados son los Trabajadores de Hogares y Negocios Cercanos

Por Rafael Hernández Guízar

Comprar un pan, las torti­llas, o cualquier producto para alimentarse en los alrededores del Parque de Las Estrellas, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, es carísimo, lo contratamos ayer al acudir a este sitio.

El kilo de tortillas está por las nubes, se cotiza en más de 36 pesos, algo que consideran muchos un verdadero abuso, y los bolillos cuestan 14 pe­sos en una tienda de abarro­tes, seis pesos más de lo que cuesta en la mayoría de los es­tablecimientos de la zona me­tropolitana de Guadalajara.

“Mire pues aquí por el sector donde estamos incre­mentan mucho el precio por la zona, por ejemplo llegas y compras un refresco y es­tamos hablando de 20 pesos, aquí unas donitas, por ejem­plo, en la tienda cuestan 35 pe­sos, es más hasta el virote está en lo doble de lo que cuesta en cualquier tienda, cuesta 14 pesos, y bueno pues no queda más que creer que por la zona te lo vas a comer más a gusto, aquí el detalle es que somos gente que no tenemos tanto recurso, pero pues ni modo lo termina uno comprando por­que necesita uno comer, pero si sabemos de antemano que dependiendo del sector de la ciudad es como cuestan las cosas”, dijo Saúl Lara, uno de los entrevistados por este reportero.

Los más afectados son los trabajadores de hogares y ne­gocios cercanos, quienes en muchas de las ocasiones de­ben prescindir de alimentos y bebidas debido a que simple­mente no les ajusta.

“Por ejemplo si te quieres ir a los tacos y nada más tie­nes 50 pesos, nomás te ajusta para comprar dos tacos, aquí todo está carísimo.

A dónde vamos a llegar, hay que ganar bien para vi­vir por aquí, nosotros lo que queremos decirle a la gente que nos eche la mano, que no suban tanto los precios, no porque aquí veo a gente de más dinero vendan las cosas tan caras, ojalá que pueda ha­cerse algo. Nomás imagínate uno gana poco, y si se trae para las tortillas y un refresco para comer por ejemplo, ya son 50 pesos, y no se alcanza para más”, agregó.

Tras recibir esta denuncia ciudadana en la redacción de Página 24, nosotros mismos acudimos a la zona para preguntar en diferentes tiendas de abarrotes y algu­nos negocios establecidos, y constatamos que hay una di­ferencia de hasta el 50% más de lo que cuesta cualquier producto en comparación a otros puntos de la zona me­tropolitana de Guadalajara, inclusive con zonas de alto valor adquisitivo y poten­cial económico como lo son Chapalita, La Estancia, y otras colonias de abolengo ubicadas en las cercanías de este sitio.Por ello el llamado de las personas entrevistadas fue a la Profeco, para que realicen visitas a los estable­cimientos con la intención de evitar que haya sobre precios en los productos, pues sim­plemente no les alcanza.