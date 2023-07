Inicia Tercera Semana de “Jalisco al Centro

Participan 24 Municipios de Diferentes Regiones del Estado

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Prevista para que los tapa­tíos la puedan disfrutar hasta el 6 de agosto, en el centro de Guadalajara sigue la muestra turística “Jalisco al Centro”, una exposición de centros históricos en Plaza de la Li­beración con la que se busca incentivar el turismo en la en­tidad.

En su tercera semana, esta muestra contará con la parti­cipación de 24 municipios de diferentes regiones de Jalisco para ofrecer a los visitantes una variedad de atracciones o actividades gastronómicas, artesanales y culturales de sus respectivas localidades.

El alcalde de Guadala­jara, Pablo Lemus Navarro, no dejó de reconocer el es­fuerzo empleado por cada uno de los presidentes mu­nicipalespara traer a la Perla Tapatía no solo sus productos y servicios, sino parte de su cultura en aras de que la ciu­dadanía los reconozca más. “Jalisco es el referente de la mexicanidad en el mundo, pero Jalisco tiene una riqueza enorme en sus 125 munici­pios. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en la capital del estado de Jalisco, aquí en Guadalajara? Abrirle las puer­tas a los municipios para que vengan a presentar sus ofertas gastronómicas, artesanales, comerciales, turísticas, etc., para que la gente que visita Guadalajara luego pueda ir a visitar sus municipios”.

Recordó que esta muestra inició el 12 de julio pasado con la idea de presentarse durante un mes, dándole la oportunidad a más de 700 exponentes de los 125 muni­cipios de Jalisco de presentar­se, como parte de los festejos que se han llevado a cabo en la entidad por el bicentenario de Jalisco como estado libre y soberano.

A decir del coordinador general de Desarrollo Econó­mico de Guadalajara, Alfredo Aceves Fernández, con este tipo de actividades no solo se activa el centro tapatío, sino que se da oportunidad para que la ciudadanía llegue a otros centros históricos.

“Es muy importante cómo se enriquece a una ciudad, precisamente hablando entre sus pares y con sus herma­nos, conocer la gran actividad económica que se tiene en todos los municipios de Ja­lisco, de donde hoy podemos conocer todos los productos: la artesanía que se vende en San Julián, en Concepción de Buenos Aires, en la Huer­ta, en Zapotlán de Vadillo, en Jalostotitlán y de otros muchos municipios, y saber que tenemos enfrente un muy buen futuro si vamos traba­jando de la mano”, refirió.