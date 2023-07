Le Llueve a Tapatíos

Sorprende Precipitación Durante Todo el día

Por Rafael Hernández Guízar

Los tapatíos amanecieron ayer con una lluvia que se prolongó durante todo el día.

En distintas partes de la ciudad la precipitación pluvial causó inundaciones considerables, además de la imposibilidad de realizar muchas actividades al aire libre.

En el que fue hasta el momento el día que más llu­via ha caído de lo que va del temporal, miles de personas se vieron sorprendidos ante el aguacero que se prolongó desde la mañana de ayer has­ta el anochecer.

“Sí me mojé. Yo creí que se iba a quitar rápido como todos los días anteriores, que llovía un rato y luego más bien por la noche, pero no, mire ha estado llueve y llueve, es más, allá por donde tiene usted su humilde casa, llovió toda la madrugada, toda la mañana, y sigue lloviendo”, indico José Guadalupe Ramírez uno de los entrevistados.

En el municipio de Tonalá el agua causó que muchos al fin pudieran sacar sus imper­meables para poder trasladar­se de un sitio a otro.

Quienes sacaron mucho partido de esto fueron los ven­dedores ambulantes que en plena calle e incluso a pesar de que caía el agua, ofrecían improvisados impermeables entre 20 y 40 pesos.

Y no pasó desapercibido que motociclistas y ciclistas al no contar con un imper­meable acudían a las tiendas de abarrotes a comprar bolsas para la basura con las que im­provisaban algo que les evita­ra mojarse con agua de lluvia, además de la que salpicaban los charcos.

“Pinche gente cabrona, vienen a veces rápido en sus carros y cuando ven un char­co le dan más duro yo creo que para mojar a la gente que estamos caminando, me aca­ban de mojar todo, no sé si ir a trabajar porque hasta me puedo enfermar, yo sí le diría a la gente a través de ustedes que por favor sean conscien­tes y que no la chinguen, que si ven que va alguien cami­nando no le aceleren porque se siente de la chingada que lo mojen a uno”, dijo uno de los ciudadanos entrevistados que resultó completamente empapado tras el paso de un automóvil por un charco cer­cano a la banqueta donde iba caminando.