Van Contra Lemus y Frangie por Presunto Desfalco en Zapopan

Perdieron 300 mdp en Inversión de Riesgo: Morena

Regidores Morenistas Aseguran que Pedirán una Investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Regidores de Morena en Guadalajara anunciaron que apoyarán la denuncia que presentará su homólogo de Zapopan, Alejandro Puerto, por un posible desfalco de 300 millones de pesos en la ex Villa Maicera.

Hace unos días el edil za­popano denunció, a través de sus redes sociales, una pre­sunta pérdida por el monto ya señalado que se fue a una in­versión de riesgo, por lo que anunció que pedirá una inves­tigación ante la Unidad de In­teligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que se finquen o deslin­den responsabilidades a Pablo Lemus y Juan José Frangie.

En este sentido el regidor de Guadalajara por Morena Carlos Lomelí Bolaños calificó de gra­ve la situación porque se perdió el recurso del patrimonio de los zapopanos, por lo que pugnó para que se llegue a la verdad y se devuelva el dinero a las arcas del municipio.

A decir de Alejandro Puer­to, fue en 2019 cuando en Zapopan se abrió una cuenta por 290 millones de pesos de la que se desprendieron di­versos contratos. Señaló que desde el 2018 existía una re­branding del banco cuando Investabank cambió imagen con Accendo Banco, sin em­bargo, una calificadora alertó que esta institución tenía pro­blemas de capitalización.

Añadió que fue hasta el 2021 cuando el gobierno fe­deral inició el proceso de li­quidación de tal institución por tener bajo índice de capi­talización, y aunque algunos gobiernos lograron recuperar sus inversiones, en el caso de Zapopan no se pudo, por lo que resaltó la importancia de que se investigue a quien tomó la decisión de hacer esta inversión de riesgo, de ahí la determinación de que se in­cluya en la denuncia a Pablo Lemus como ex alcalde de Zapopan y a Juan José Fran­gie como como jefe de Gabi­nete en ese entonces.

“Acudiré a la UIF para que analice el patrimonio de estas personas, que son las princi­pales responsables de manejar las finanzas de Zapopan y de­terminar si recibieron o no un beneficio de jugar al casino con el dinero de la gente. Es de verdad ofensivo que el go­bierno invierta y especule con el dinero de la gente, porque no se trata de un peso, y aun­que fuera un solo peso pues tampoco es válido y también no se vale que hagan inversio­nes que no van a regresarle ni el uno por ciento de lo que se invirtió”.