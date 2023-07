Morena Ofrece Apoyo a Afectados por Agua de Mala Calidad

Para que les Apliquen Descuentos

Dicen que Pondrán a Disposición de los Usuarios del Siapa Abogados Para que los Orienten Jurídicamente y Presenten Denuncias Ante la Fiscalía

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante las diversas quejas que se han registrado de la ciudadanía por recibir en sus hogares agua de mala calidad, regidores de More­na en Guadalajara apoyarán a todos aquellos que así lo requieran para que se les apliquen descuentos.

En rueda de prensa sema­nal, regidores de oposición expresaron que pondrán a disposición de los ciudada­nos abogados con el pro­pósito de que los orienten jurídicamente a fin de que presenten las respectivas denuncias ante la Fiscalía de Jalisco.

“Por ello hoy queremos invitar a los ciudadanos y a las ciudadanas, que han te­nido afectaciones de salud o no, pero que demuestren que están recibiendo este tipo de agua, interpongan una denuncia contra quien resulte responsable de estar distribuyendo este líquido que no es apto para el con­sumo humano. Esta bancada va a orientar para que se rea­licen las denuncias corres­pondientes y por supuesto daremos el asesoramiento necesario, para que esto pueda transitar y caminar a través del equipo que con­forma esta bancada”, refirió Carlos Lomelí, coordinador de regidores morenistas.

Señaló que este problema no es nuevo y que cada vez se recrudece, y que incluso hace más de un año propuso modificar -sin mucho éxi­to- la ley de ingresos para que no se pagara por este servicio cuando en las casas o comercios de Guadalajara llegara agua sucia.

En este sentido, no dejó de recordar que hace días en el Congreso de Jalisco se autorizó un descuento del 50 por ciento, durante tres me­ses, a más de 50 colonias en donde se ha comprobado la recepción de agua sucia -de las cuales al menos 23 son de Guadalajara-, por lo que ur­gió a tomar acciones en favor de quienes se han visto afec­tados en la Perla Tapatía.

“El problema es mayor y el Siapa no lo quiere ver, no lo quieren abordar y es­tamos ante una situación de negligencia que debe de te­ner consecuencias”, añadió. Lamentó que el gobierno de Guadalajara utilice su asiento en el Consejo de Administra­ción del Siapa para aumen­tar las tarifas del agua y no para defender a los usuarios, y como bancada aseguró que se pronunciarán a favor de realizar inversiones para el cambio de las tuberías en la ciudad, ya que son obsoletas y han generado parte del pro­blema actual.