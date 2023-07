Inflación en México Baja a 4.79%, es muy Buena Noticia: Presidente

Julio 24, Ciudad de México (Presidencia).- El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), continúa a la baja la inflación general anual en México; en la primera quincena de julio de 2023 se ubicó en 4.79 por ciento.

En el mismo periodo de 2022, la inflación quincenal fue de 0.43 % y de 8.16 por ciento la anual. El Inegi publicó este día el Índice Nacional de Precios al Consumidor con una variación de 0.29 % respecto a la quincena anterior.

“Es buena noticia, muy buena noticia, porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero. (…) A la gente lo que le importa, lo que le interesa, es que haya trabajo, que los ingresos, que el salario alcance y que no haya carestía, que no suban los precios de los alimentos, de las gasolinas, el pasaje; eso es lo que le importa a la mayoría de la gente y es lo que tenemos que cuidar”, remarcó.

El aumento del salario de las y los trabajadores; el incremento de la inversión social, a través de los Programas para el Bienestar que llegan a 25 millones de hogares con una inversión anual de 600 mil millones de pesos; la recepción de 60 mil millones de dólares al año por concepto de remesas y la estabilidad del peso frente al dólar, refirió el mandatario, son factores positivos para el crecimiento económico.

“Está tan bien la economía en el país, que aplica el dicho campesino choco-jarocho: ‘Cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro’”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo expuso que en 2022 las utilidades de los bancos en México ascendieron a 230 mil millones de pesos, lo que representa un nivel histórico en cuanto a ganancias. Reiteró que el gobierno debe procurar “que alcance para la alimentación, para el pasaje y que se pueda salir adelante con la educación de los hijos y que se tenga garantizada la salud, que es importantísima”.

Por esa razón, la privatización de los servicios –característica de los gobiernos neoliberales– no regresará a la vida pública de México, aseguró el presidente.

“Hay quienes quieren que se privatice la salud y eso también ya quedó atrás y no va a regresar eso, ya no va a regresar; los que apostaban a privatizar la educación, a privatizar la salud, que es parte del modelo neoliberal, corrupto, que está hecho para el beneficio de una minoría, para beneficio de traficantes de influencias, eso ya no funciona”, enfatizó.