Vacaciones: Pasar Tiempo en Familia

Padres y Madres Acuden con Sus Pequeños al Centro Tapatío

El Centro Histórico es una Alternativa Ante la Imposibilidad de Salir de la Ciudad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Hace unos días en el esta­do concluyó oficialmente el ciclo escolar para educación básica, y en este sentido pa­dres y madres de familia ha­blaron sobre las predicciones que tendrán este verano a fin de pasar más tiempo con sus pequeños en esta época va­cacional.

El centro histórico de Guadalajara lució ayer por la tarde atestado de ciudadanos que no perdieron la oportuni­dad de pasear o disfrutar del momento con la familia, y en este sentido algunos padres que platicaron para Página 24 refirieron que este punto en específico, y los lugares a su alrededor, representarán una alternativa viable para pasar las vacaciones con sus hijos ante la imposibilidad de poder salir de la ciudad a otros espacios.

Con una oferta bastante variada entre lo que se en­cuentran museos para chi­cos y grandes, restaurantes, cafeterías, el carrusel gi­gante, las botargas para la fotografía, o algunas ferias turísticas, fueron varias de las opciones que dieron para pasar el rato y distraer a los pequeños.

“Procuramos (venir) cada semana, pero a veces es me­dio difícil así que ahorita con los niños de vacaciones sí hay más panorama. Mis ni­ñas querían venir al Museo de Cera y nos lanzamos aho­rita con tiempo, ya después por aquí que nos desviemos a comer algo ya con la tarde más avanzada”, dijo Franco Sarmiento.

“Como cada domingo andamos por acá por la Vía Recreactiva, preferimos de­jar la bicicleta hoy y mejor entretenernos en Parque Rojo un rato. Ya desayuna­mos y a lo mejor nos pasa­mos al Acuario Michin que no está tan lejos”, añadió Jessica Vergara.

“A veces solo es para desestresarte de la semana de trabajo. Mi esposo y yo trabajamos toda la semana y como mis suegros viven por aquí, aprovechamos para pasearnos, comprarnos una nieve o meternos a algún museo, aunque a mis hijos les gusta mucho el carrusel, están chiquitos y nunca se cansan cada que pasamos por aquí”, agregó Mariela Valde­rrama.

“El centro luego no es tan cómodo para andar con ni­ños, sobre todo si son peque­ños, pero ya nos organizamos y nosotros por ejemplo pen­samos mejor en los parques, ya sabes, el Metropolitano, el Alcalde, el de Huentitán, son al aire libre, no cobran o no tanto, y puedes pasarla más tranquilo sin tanto ajetreo de la ciudad”, expuso por su parte Andrea Navarro.

Con un mes por delante de vacaciones, otros padres de familia señalaron que inscribieron a sus pequeños en algunos cursos de vera­no para que se mantengan activos, sin embargo, otros más manifestaron que estas semanas serán la oportuni­dad perfecta para visitar a los abuelos, pasar tiempo en familia o simplemente para descansar tras un arduo ci­clo escolar.