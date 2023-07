Señalan corrupción de inspectores en Tlaquepaque

Piden “Moches” de 300 Pesos por día a Ambulantes

En la Zona de la Nueva Central Camionera “Están Pidiendo una Mochada Para Dejar Trabajar”

Por Rafael Hernández Guízar

En los alrededores de la Nueva Central Camionera, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, los inspectores cobran moches para dejar trabajar a los am­bulantes.

Eloísa, una mujer que fue entrevistada por Pági­na 24, señaló que le soli­citan 300 pesos por día para dejarla vender en este sitio, de lo contrario le confiscan sus productos.

“Mire, los del ayuntamien­to no dejan trabajar, nos traen a pan y agua. Yo tengo cuatro niños que mantengo y no me dejan ponerme, ahorita me es­tán diciendo que si me quiero poner a trabajar que les tengo que pagar 300 pesos, pues la verdad es que no me conviene porque ni siquiera los gano a veces, entonces mejor me qui­to para no tener problemas”, lamentó la mujer.

Y siguió: “Están pidiendo una mochada (dádiva) para dejar trabajar, a unos sí les co­bran y a otros no. No es justo. Es algo totalmente injusto. Si paga uno si lo dejan trabajar, pero si no paga, no, que por­que está prohibido, entonces pues esto no está bien”.

Tras una denuncia que lle­gó a la redacción de este dia­rio, acudimos a la zona para escuchar más quejas de los comerciantes.

La persona que se muestra en las fotografías es un ins­pector del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque quien no dio dato alguno y se reti­ró de la zona, sin embargo es señalado por los ambulantes como el que llega a pedir las dádivas para permitirles tra­bajar fuera del reglamento.

Los comerciantes lo que quieren es que se les facilite algún tipo de permiso para poder trabajar y que de esta manera el dinero llegue a las arcas del ayuntamiento, por una parte, y por otra para sacar el sustento para sus familias.