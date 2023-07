Mercado de Lomas de Tabachines, en el Abandono

“Está bien feo, y por dentro está más feo”: Usuarios

“Es una Pena que Aquí Nada más Cobran los del Ayuntamiento, Pero no le dan Mantenimiento”, Critican Locatarios

Por Rafael Hernández Guízar

El mercado de Lomas de Tabachines, del municipio de Tonalá, presenta pésimas condiciones.

Calles prácticamente des­trozadas, una fachada muy deteriorada, y por supuesto, carencia de servicios, es el común denominador en esta zona que ha sido abandonada por el ayuntamiento a cargo del presiente Sergio Chávez Dávalos.

“Está bien feo, y por den­tro está más feo. Es una pena que aquí nada más cobran los del ayuntamiento, pero no le dan mantenimiento; pues no­más usted vea, el mercado se está cayendo y aquí alrededor está bien feo también”, dijo una de las entrevistadas por Página 24.

Vecinos y comerciantes de este mercado municipal que se ubica entre las calles Cere­zo y Vegetación, de la colonia Lomas de Tabachines, seña­laron que la administración municipal ha sido totalmente omisa ante las peticiones de que se arreglen al menos las calles, pues el empedrado está muy deteriorado.

“Mire, ya de menos que arreglaran aquí la calle, pero ni eso, no arreglan el merca­do que tiene problemas de que se filtra el agua, y luego, el drenaje, no total que le fal­tan muchas cosas, pero pues como si no les importara a los del ayuntamiento”, agregó la molesta mujer.

Desesperados por los pro­blemas que se enfrentan a dia­rio en esta zona, exigieron a su presidente municipal que al menos acudan para que de primera mano constaten la situación que se tiene en este sitio y que si ellos como gobierno no están dispuestos a invertir, entonces que per­mitan que sean los locatarios quienes de su propio dinero puedan arreglar.