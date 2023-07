A Medias, Siapa Reestablece Servicio en Tonalá y Tlaquepaque

Ante las Advertencias de Bloquear la Carretera a Zapotlanejo

Aunque de Manera Deficiente el Servicio de Agua Potable se ha Restablecido de Forma Paulatina, los Vecinos Están muy Inconformes

Por Rafael Hernández Guízar

Sirvió para los vecinos de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque dar un ultimátum al Siapa por la falta de agua potable.

Hace unos días habitantes de varias colonias de estos dos municipios advirtieron que si seguía la falta de agua potable, cerrarían la circulación en la carretera libre a Zapotlanejo.

Por ello, hubo respuesta por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

“Todavía continúan un poco los problemas porque se va y regresa el agua, es algo que está pasando continuamente. Por parte del comité de colonos nos unimos para hacer una carta para exigir el pronto restablecimiento del servicio y también que nos den una explicación, porque no es la única vez que ha pasado en el año, han sido ya al menos tres veces en las que nos ha faltado hasta cinco días seguidos el agua”, dijo Javier Rentería, vecino de la colonia Rinconada de San Francisco, en el municipio de Tonalá.

En entrevista con Página 24, destacó que les ha afectado de sobremanera no contar con el servicio de agua potable, toda vez que ellos han cumplido con el pago de las cuotas que exige el Siapa.

“El Siapa no nos ha mandado nada, no nos ha mandado pipas, nosotros hemos tenido que contactar de forma particular el servicio de pipas de agua y más o menos el llenar el aljibe está en un promedio de 400 pesos, el tinaco esta entre 200 y 300 pesos (…) con el ayuntamiento no hemos tenido comunicación, hemos ido directamente al Siapa, y ya ellos dijeron que en 10 días nos iban a dar una respuesta”, dijo.

Aunque de manera deficiente el servicio de agua potable se ha restablecido de forma paulatina, los vecinos están muy inconformes.

Por ello, exigieron al Siapa que restablezca el servicio, pues además llega el agua muy sucia.