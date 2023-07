Jardín Botánico de Guadalajara, en Malas Condiciones

Orines por Doquier y Presencia Constante de Indigentes

“Apesta Espantoso. Todas Esas Manchas que se ven Cerca de las Bancas son Orines y Peor Porque Hasta ha Amanecido Excremento”

Por Rafael Hernández Guízar

Con orines por doquier y la presencia constante de in­digentes, el jardín botánico de Guadalajara luce en malas condiciones.

Se trata de un parque que se ubica justo frente al Anti­guo Hospital Civil de Guada­lajara, en donde una gran can­tidad de personas se queda a pernoctar, no sólo indigentes, sino también familiares de internos de este nosocomio a cargo de la Universidad de Guadalajara. Aunque vecinos y comerciantes lo han repor­tado hasta el cansancio, en el parque sin duda urge la pre­sencia de personal del Ayun­tamiento debido a que se con­virtió en el baño público de muchas personas.

“Apesta espantoso, todas esas manchas que se ven cerca de las bancas, son ori­nes, y peor porque hasta ha amanecido excremento, caca pues. Nomás imagínese a lo que huele aquí en la maña­na, y por más que vienen los del Ayuntamiento y limpian, diario es lo mismo, está mal porque la gente que se queda aquí, los que andan viviendo en la calle, pues tienen que hacer sus necesidades y vie­nen y lo hacen aquí, ojalá que pudiera hacerse algo para que esto estuviera mejor”, lamentó una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Mire, ya aho­rita el parque está mucho me­jor, porque antes estaba peor, lo han ido arreglando, pero no es suficiente, aquí tienen que venir a ver qué se hace con los indigentes, y con la gen­te en general, no sé si tengan que poner unos baños o ver qué se hace, porque es mu­cha la gente que viene aquí al hospital y que necesita de los servicios, ahora también no hay que ser inhumanos, pobres de los indigentes, que hacen si no tienen a donde ir, ni modo que no hagan del baño”

Tras recibir esta denuncia ciudadana en la redacción de Página 24, acudimos a la zona para platicar con veci­nos y comerciantes, todos ellos se dijeron molestos en términos generales por los desechos sanitarios que se encuentran por doquier en las mañanas.

Todos los entrevistados también refirieron que la presencia de personal de aseo público y parques y jardines del Ayuntamiento de Guadalajara es constante, sin embargo, el problema de fondo no es el parque en sí, pues el mismo si es atendido en cuanto al aseo y las po­das a los árboles y arbustos, sino más bien, el problema de fondo, es la falta de ba­ños públicos, y los indigen­tes que se pueden encon­trar por todo este recinto. El llamado fue al Ayunta­miento de Guadalajara, y al DIF municipal para que en coordinación, se pueda rea­lizar alguna estrategia que atienda el grave problema de la indigencia en este par­que, y en otro de los jardines del barrio de El Retiro, ubi­cado a sólo unas calles del mencionado lugar.