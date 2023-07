Entregan Remodelación en Hospital Civil Viejo

Bajo la promesa de que el lugar quedará reconstrui­do casi totalmente al con­cluir la actual administra­ción, ayer autoridades del estado entregaron obras de remodelación en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.

Durante un evento en el nosocomio en el que estu­vieron funcionarios y auto­ridades de diversos niveles de gobierno y de la Uni­versidad de Guadalajara (UdeG), la nueva etapa de renovación ya terminada contempló dos salas de ci­rugía, quirófanos nuevos, restauración del patio y en­trada principales, así como la intervención del área de Radiología e Imagenología.

A casi 230 años de la fun­dación de uno de los espacios médicos más importantes en el país, el director de Hospi­tales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, destacó lo implementado en el nosocomio, ya que con las nuevas intervenciones es­perarán atender a 2 mil 500 pacientes al año en los qui­rófanos, así como reducir los tiempos de espera a no más de 10 días en intervenciones generales.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de­talló que su administración ha invertido hasta el momen­to 2 mil 400 millones de pe­sos para la modernización y expansión de los hospitales civiles en la entidad, entre lo que ya se tiene contempla­da la obra de construcción del nuevo Hospital Civil de Oriente en el municipio de Tonalá, que lleva un avance del 70 por ciento.

Además, refirió que a mediados de agosto se entre­garán alrededor de mil basi­ficaciones a trabajadores del sector salud, es decir, personal médico, de enfermería y asis­tencia médica, como parte de los compromisos hechos en aras de mejorar las condicio­nes laborales de quienes están en el gremio.

A pesar de las diferencias que se han mantenido los úl­timos años entre el gobierno estatal y la UdeG, el rector general de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, estuvo presente en el evento y durante su interven­ción se comprometió a que la universidad invierta para la mejora en las áreas de los mé­dicos residentes de los hospi­tales civiles. Dijo también que hay mucho trabajo por hacer a fin de dignificar la atención de quienes menos tienen.

“También creo que con esta renovación se demues­tra que lo público no debe ser feo, que lo público no debe ser chafa, que lo pú­blico no debe ser indigno y ahí había muchos espacios y sigue habiendo, hay que ser autocríticos en este hospital que no son dignos para la atención que merece la hu­manidad doliente”.