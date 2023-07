Anuncian Bloqueos por Falta de Agua

Siapa no les Reestablece el Servicio en Tonalá Tlaquepaque

Como no Hacen su Trabajo, el Domingo los Afectados Cerrarán la Carretera Libre a Zapotlanejo

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de varias co­lonias de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque fijaron un ulti­mátum al Siapa, o le regre­san el servicio de agua, o el domingo cerrarán la carretera libre a Zapotlanejo.

Alrededor de 40 personas se manifestaron en las ofici­nas centrales del Sistema In­termunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantari­llado (Siapa), para exigir que les restablezcan el servicio que pagan cada mes, y que desde hace varias semanas ha faltado en sus comunidades.

Los ciudadanos molestos fueron enfáticos contra el or­ganismo público, si no regresa el agua potable, cerrarán la ca­rretera de manera indefinida.

“Nos dijeron que el do­mingo va a quedar restableci­do el servicio, y si no vamos a cerrar la carretera libre a Za­potlanejo el mismo domingo, si el domingo no nos llega el agua vamos a mantener cerra­da la carretera libre a Zapot­lanejo”, sentenció Ana Belén Díaz Romero, representante de los vecinos afectados.

Y agregó: “A nosotros nos dijeron que ellos atienden el servicio en toda la zona me­tropolitana, en todo el estado, hoy nos atendió el personal y nos dieron propuestas, nos dijeron que el domingo era un compromiso que hubiera agua, nos dijeron que eran fa­llas en su equipo de bombeo, que estas fallas se venían dan­do en su equipo de bombeo durante seis años. Es el colmo que con tantos impuestos que pagamos no puedan comprar un sistema de bombeo que no se esté descomponiendo cada mes”.

Los inconformes son veci­nos de colonias como Ciudad Aztlán, La Floresta, La Flo­resta Uno, Rey Xolotl, Los Arrayanes, entre otras comu­nidades que se ubican tanto en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque.

Aunque en un principio por parte del Siapa se les dio como alternativa la posibili­dad de recibir pipas de agua potable en sus comunidades, los afectados simplemente no la aceptaron, debido a que ni siquiera cuentan con tinacos, explicó Díaz Romero: “Mu­chos de nuestros fracciona­mientos fueron diseñados de una manera específica, no tenemos tinacos, entonces no nos sirve de nada que nos manden pipas, lo que noso­tros necesitamos es que haya agua y que podamos tener el servicio como se debe”.

La problemática se pre­senta desde hace varias sema­nas, y de manera intermitente también, en los últimos años. El crecimiento poblacional en sus comunidades ha represen­tado los cortes constantes de agua potable.

Por ello, aunque se dio la promesa por parte del Siapa para que regrese el agua, los vecinos fueron claros, o les cumplen, o habrá un caos vial el fin de semana en una de las principales entradas carrete­ras a la zona metropolitana de Guadalajara.