Usan Como Baño Plazoleta de Nuestra Señora de Aranzazú

“Es una Cochinada. Huele Bien feo. Pasa uno y es el Miadero y el Cagadero”

“Lo Peor de Todo También es que Aquí la Gente Fuma Mota”

Por Rafael Hernández Guízar

Un auténtico cochinero se vive en pleno centro de Guadalajara.

Es en la plazoleta del templo de Nuestra Señora de Aranzazú donde, tanto indigentes como ciudadanos en general, utilizan las instalaciones de este sitio para hacer sus necesidades y consumir drogas, incluso a plena luz de día.

“Es una cochinada. Huele bien feo. Pasa uno y es el miadero y el cagadero horrible. Lo peor de todo también es que aquí la gente fuma mota”, dijo una de las comerciantes entrevistadas por este reportero.

Tras una denuncia ciudadana que llegó a la redacción de Página 24, nosotros acudimos a la zona para cerciorarnos de las quejas de los ciudadanos.

Constatamos en efecto que hay un fuerte olor a orina y excremento al paso, algo que se ha reportado constantemente a las autoridades pero que, por desgracia, no ha tenido solución.

“No hacen nada, o no quieren hacer nada, porque aquí se queda la policía y de todos modos huele a mota a cada rato. En las mañanas amanece miado y cagado aquí, entonces no sabemos si no pueden o no quieren hacer nada”, agregó.

Hay que señalar que lo mismo se vive en varias de las calles que cruzan la avenida Revolución, desde 16 de Septiembre hasta la calzada Independencia.