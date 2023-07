Reingeniería del Congreso es Simulación: Sindicato Independiente

Señalan “Oscuros Intereses” de Legisladores

“No Existe Claridad en lo que se Plantea Establecer Como el Tabulador Salarial, el Servicio Civil de Carrera, el Catálogo de Puestos y de Perfiles, así Como la Integración del Órgano de Administración”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con señalamientos del Sindicato Independiente de actos de simulación, ayer en el Congreso de Jalisco arrancaron las mesas de trabajo para la reingeniería administrativa del Legislativo; el secretario general del Congreso, Tomás Figueroa, aseguró que se escucharán todas las voces y que no se violentarán derechos laborales.

Sin embargo, el secretario general del Sindicato Independiente, Alberto Mercado González, expuso por su parte ayer que todo el plan de reingeniería del Congreso es mera simulación, ya que no existe claridad en lo que se plantea establecer como el tabulador salarial, el servicio civil de carrera, el catálogo de puestos y de perfiles, así como la integración del órgano de administración.

“El personal de base no es culpable de los excesos que han tenido nuestros legisladores legislatura tras legislatura. No validaremos ninguna acción que pueda afectar los derechos laborales adquiridos, no permitiremos que sometan condiciones, acosen y amenacen a ningún trabajador de base por lograr sus oscuros intereses”.

A decir de Figueroa Padilla, con estas mesas se abre la puerta para que diputados y trabajadores por igual del Poder Legislativo dialoguen y planteen propuestas de mejora, como parte de las acciones aprobadas en el pleno para no solo mejorar la operatividad del congreso sino depurar la nómina de aquellos que no hacen su labor como corresponde.

Ante los señalamientos constantes que ha hecho el líder del Sindicato Independiente del Poder Legislativo, el secretario general reiteró que no se está ignorando a nadie y que por el contrario, todo lo que hacen es para dar certeza a quienes sí trabajan, así como mejores condiciones laborales: “Lo que pretendemos es que todos participen en estas propuestas, porque de lo que se trata es hacer una verdadera reingeniería, donde vamos a tener perfectamente definido un catálogo de puestos, los perfiles que se requieren en cada una de las áreas. En la parte administrativa ya se han tenido reuniones con los coordinadores para conocer cuáles son las necesidades de cada una de las áreas para saber si son muchos o no los (trabajadores) que se requieren, porque sobre todo lo que queremos es darle certeza a los trabajadores que sí vienen a trabajar”.

Cabe recordar que las conclusiones de estas mesas se deben presentar el 18 de octubre próximo, en donde deberá haber un dictamen que incluya -entre otros aspectos- el catálogo de puestos en aras de garantizar que cada área del congreso cuenta con el personal suficiente y capacitado para cada labor.