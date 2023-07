Pagan por Estacionamiento y los Multan

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron muy molestos ayer contra el ayuntamiento de Guadalajara por abusos en el sistema de cobro digital de estacionamientos.

Y ahora al no haber parquímetros físicos las personas deben acudir a tiendas de conveniencia o pagar mediante una aplicación, de acuerdo con algunos ciudadanos entrevistados han recibido la multa pese a haber pagado.

“Me multaron y les valió madre que hubiera pagado, de todos modos me pusieron el folio. Claro que le dije al que está haciendo la multa que no la friegue que yo había pagado y me dijo que no me preocupara que no iba a aparecer, y la verdad es que sí me apareció”, indicó uno de los ciudadanos entrevistados.

Y agregó: “Es algo que da mucho coraje porque no son multas pequeñas, son multas que valen mucho dinero y uno no tiene dinero para estarle regalando y menos al gobierno, además no es justo porque si uno paga la tarifa no debe de tener una sanción”.

Las quejas recurrentes fueron también por la manera en la que se opera en las tiendas como Oxxo para todos aquellos ciudadanos que desean hacer el pago.

Lo anterior luego de una comisión de alrededor de 15 pesos que les cobran por realizar las recargas.