Por Obras, Comerciantes se Están Yendo a la Ruina

Van 6 Meses de Trabajos y no se ve Para Cuando Terminen, Critican

“No se Vende Nada. Así ya no Vamos a Aguantar, y lo Peor es que uno Sigue Pagando Renta y Servicios, y no hay Ayudas”, Lamentan los Afectados en la Zona Centro de Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de la zona centro de Guadalajara se es­tán yendo a la ruina gracias a la lentitud de la obra de reem­plazo de tubería por parte del Siapa.

Están por cumplirse 6 me­ses de la obra y ni el ayunta­miento, ni el Sistema Inter­municipal de los servicios de Agua potable y alcantarillado (Siapa) dan una fecha para que terminen los trabajos.

“No se vende nada. Así ya no vamos a aguantar, y lo peor es que uno sigue pagando ren­ta y servicios, y no hay ayu­das. Fuimos al ayuntamiento y nos dijeron que no hay apo­yos, es más, ni prestado, para al menos solventar los gastos, deje de que uno gane, al me­nos para pagar la renta y lo demás, pero no, ni eso”, dijo uno de los propietarios de un negocio ubicado en los cruces de las calles Ramón Corona y Ferrocarril.

La problemática es bastan­te seria para los comerciantes, quienes ven con desespera­ción que el tiempo pasa y sus ganancias se van a pique.

Por más que han solicita­do apoyo a la administración municipal la respuesta ha sido un rotundo no.

Sin embargo, no solo se trata del problema que enfren­tan los dueños de los negocios sino la misma ciudadanía ya que este sitio es un lugar bas­tante transitado, luego de que cerraran el paso a los camio­nes de pasajeros por la aveni­da Alcalde.

Entre los midibuses y la gran cantidad de personas, los montículos de tierra causan un caos enorme.

Por ello hicieron un lla­mado urgente a su presiden­te municipal Pablo Lemus Navarro para que les brinden apoyo, además de una certeza para saber cuándo terminarán los trabajos de obra.