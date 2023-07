Morena, en Contra de Incremento al Predial

Propuesta de Consejo Técnico Supera la Inflación, Dicen

“Esto Demuestra el Poco Interés de la Actual Administración, que le ha Apostado más al Lucimiento Personal que a dar ese Servicio al que Está Obligado”, dice Carlos Lomelí

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque de concretarlo re­percutirá en los bolsillos de los tapatíos, regidores de Mo­rena en Guadalajara pidieron a autoridades municipales no aumentar el impuesto predial para el 2024; los incrementos de los valores catastrales que se quieren proponer superan la inflación, aseveraron.

En rueda de prensa sema­nal, regidores de oposición en Guadalajara señalaron que en los siguientes días en el ayuntamiento tapatío se lle­vará a cabo la revisión de la propuesta a la Ley de Ingre­sos del municipio, en el que detectaron un aumento en las tablas de valores que determi­nan el costo del predial.

A decir del regidor Carlos Lomelí, la postura de la frac­ción morenista se debe a que el Consejo Técnico de Catas­tro de Guadalajara autorizó aumentar los valores de te­rrenos, calles y avenidas para el siguiente año, así como un incremento del 12.9 por cien­to a los valores unitarios de construcción, lo que de ma­nera evidente se reflejará en mencionado impuesto para los contribuyentes.

“Desde el inicio nos he­mos manifestado en contra del incremento al impuesto predial dado que aún padece­mos las secuelas económicas que nos dejó la pandemia por Covid-19. Insistimos en que no se debe aumentar, existe una gran carencia de los ser­vicios municipales en toda la ciudad, la falta de seguridad, hay una pésima infraestruc­tura vial donde abundan los bolardos que no tienen sen­tido, así como el servicio del alumbrado y una penosa reco­lección de basura.

Esto demuestra el poco in­terés de la actual administra­ción, que le ha apostado más al lucimiento personal que a dar ese servicio al que está obligado”, aseveró.

Recordó que el Consejo Técnico de Catastro aprobó en abril pasado un incremento de los valores de terrenos, calles y avenidas de toda la ciudad en 7.82 por ciento, según eso conforme a la inflación, no obstante, añadió que en mayo el INEGI registró que la infla­ción había disminuido en 5.84 por ciento, es decir, casi dos puntos porcentuales por deba­jo de lo que se propone en el gobierno de Pablo Lemus.

Por ello, Lomelí Bolaños no dejó de hacer un llamado a los integrantes de la Comisión de Hacienda del ayuntamiento para que no avalen estos incre­mentos y mucho menos den luz verde a aumentar el impuesto predial del siguiente año, pues no puede ser posible que se quiera seguir cargando la mano en contra del pueblo que toda­vía batalla en su día a día: “Ya basta de cargarle más la mano al pueblo. Quienes militan en Movimiento Ciudadano de manera permanente saquean los recursos y no se cansan de lucrar con el dinero que debe destinarse a mejorar la calidad de vida de los tapatíos”.