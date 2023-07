Señalan Extorsión de una Policía Vial

En la Zona Centro de Guadalajara

La Víctima Dijo que Tiene Miedo de ser Increpada en el Futuro por la Oficial, Razón por la que Decidió no Denunciar Ante las Autoridades

Por Rafael Hernández Guízar

Una ciudadana señaló una presunta extorsión por parte de una agente de la Policía Vial a bordo de una bicicleta en la zona centro de Guadalajara.

La mujer dijo que el pa­sado jueves viajaba a bordo de su vehículo y que fue detenida en los cruces de la calle San Felipe y el Paseo Alcalde por la mujer policía Vial, quien, dijo, se valió de varias argucias para tratar de quitarle su carro.

“Me decía que la tarjeta de circulación, y que el se­guro, y que un montón de cosas, y total, me pedía que para el refresco, y pues yo le decía que me multara, que hiciera su trabajo, pero me dijo que le iba a hablar a la grúa, que me iba a salir más caro, y total, que acabé dán­dole para el refresco porque me estuvo amenazando de llevarse mi carro”, dijo una mujer entrevistada quien pi­dió el anonimato para evitar cualquier represalia.

Destacó en entrevista con este reportero que sen­tía bastante miedo de ser increpada en el futuro por esta mujer policía razón por la cual también decidió no denunciar el asunto ante las autoridades.

Cabe señalar que dicho acto administrativo fue de hecho nulo de fondo al care­cer de validez por vicios en su ejecución.

Por ello es importante se­ñalar que en el caso de que esta mujer hubiera recibido dicha infracción la misma habría sido fácil de anular a través del tribunal de Justi­cia Administrativa, sin em­bargo, constituyó también la comisión de un posible delito ante el aprovecha­miento que se denunció por parte de la mujer policía.

Es importante resaltar también que un acto como este ameritaría una separa­ción del cargo para la poli­cía si hubiese sido señalada, al menos durante el tiempo en el que se investiga el he­cho por el agente de la Fis­calía Anticorrupción.

No pudimos obtener ma­yores datos por parte de la afectada debido a que se negó a dar más detalles del suceso por el temor a las represalias por parte de la autoridad.

Sin embargo, hay que señalar que un hecho como este al denunciarse a través de este diario debería ser investigado por la Fiscalía General del Estado y la Di­rección de Asuntos Internos de la Policía Vial.