Innovar, Clave para Triunfar al Salir de la Universidad

Estudiar una carrera uni­versitaria es muy importante, ya que permite prepararse en un área determinada, adquirir habilidades y conocimientos que pueden llevar al éxito, obtener una buena remune­ración y cumplir una pasión. Pero, la vida es compleja y aunque egresemos con mu­chas herramientas hay cosas que no se pueden controlar; el mundo fuera de una escue­la es exigente, retador y no siempre ideal. Sin embargo, una de las cualidades más asombrosas del ser humano es que podemos aprender, es­forzarnos y no rendirse para alcanzar nuestros sueños, ideales u objetivos.

Así lo afirmó el Ing. Iván Padilla Barra, CEO de la em­presa Agriicola y egresado de Ingeniero en Biotecnología y de la Maestría en Administra­ción y Gestión de Empresas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) al im­partir la conferencia “Visua­lización de datos” a alumnos de varias carreras del área de ingenierías.

La empresa Agriicola, es una startup que maneja un sistema de administración, aprendizaje y monitoreo sa­telital más fácil y económico del mundo, con el uso de in­teligencia artificial, que es ca­paz de aprender, recomendar y alertar sobre los cultivos y así aumentar su rentabilidad.

Esta empresa ha consegui­do:

12 premios nacionales de innovación y emprendimien­to.

16 millones de hectáreas monitoreadas.

55 mil millones de datos analizados.

3 mil 500 alertas de plagas y enfermedades.

Para conseguir estos lo­gros, el egresado compartió con los estudiantes y asisten­tes a la charla, que no fue un camino fácil; constantemente tuvo que enfrentar el rechazo.

“La vida está más difícil que la universidad, cuando sa­les allá afuera, te dan con todo y tienes que saber levantarte, ser constante, fuerte, adapta­ble y listo”, aseguró.

Por ello compartió algu­nos consejos sobre cómo so­brevivir a la vida después de la universidad.

Equivócate, experimenta en la universidad y aprende, generalmente la vida no per­dona todos los errores y hay consecuencias.

Te piden innovar, pero es complicado innovar en Méxi­co (este tema aunque ha avan­zado aún está atrasado, pero poco a poco las empresas mexicanas se han dado cuenta de su importancia).

Ten tolerancia a la frustra­ción: el mundo real es muy frustrante, aprende sobre resi­liencia.

Hazte responsable de ti mis­mo y sé un líder.

Elige bien tus alianzas y compañeros de vida, amistad y trabajo.

“Innova, esa es la clave. To­dos los sectores de la industria mexicana están interesados en ser digamos: frescos, innovado­res, disruptivos, como jóvenes podemos llevar esa cualidad a donde vayamos”, añadió.

El egresado compartió otras experiencias de vida dedicadas a la innovación, cómo es inno­var y sus realidades, y de cómo vencer los retos de ser un joven egresado. El evento fue organi­zado por el Área de Innovación y Emprendimiento de la UAG. Staff/Página 24