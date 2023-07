Quieren Establecer el Día Estatal de la Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal

Legisladoras Propone que sea el 15 de Octubre

“La Experiencia es Devastadora Para los Padres y los Gobiernos Hacen más Profunda la Herida al no Brindar el Apoyo y la Contención Necesaria”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la necesidad de gene­rar conciencia en la sociedad de cara a una realidad latente y poco visibilizada, diputadas locales de Movimiento Ciuda­dano y PRI impulsarán que el 15 de octubre se declare como el Día Estatal de la Concienti­zación sobre la Muerte Gesta­cional y Perinatal.

La propuesta, impulsada por Marcela Padilla de Anda (MC) y Ana Angelita Degolla­do (PRI), determina que decla­rar este día de tal manera daría la oportunidad de organizar actividades relacionadas con el tema de manera oficial, ya que gobiernos, sociedad civil, sector público, escuelas, uni­versidades y en general la ciu­dadanía estarían más inmersos en acciones de sensibilización.

Detallaron que en la actua­lidad las mujeres que pierden a su bebé, dentro del lapso en donde se clasifica como muer­te perinatal, tienen un doble sufrimiento ya que no solo es por la pérdida de la vida, sino por tener que soportar todo tipo de comentarios en una situación físicamente tam­bién delicada.

“La experiencia es devas­tadora para los padres y los gobiernos hacen más profun­da la herida al no brindar el apoyo y la contención nece­saria. Al contrario, el tema ha sido invisibilizado y mi­nimizado, ya que es una pena personal que se agrava por actitudes y comportamientos nada empáticos por el sistema de salud y la cerrazón institu­cional, que no permiten vivir el duelo, que no permiten ver al ser querido para despedir­se, y que no permiten conocer a quien se llevó en el vientre”, expresaron en su propuesta.

Recordaron que el 15 de octubre como tal ya se con­memora a nivel mundial, con la finalidad de acompañar a los padres y a su vez generar conciencia para que el perso­nal médico tenga las herra­mientas necesarias que den soporte a quienes pasen por una situación similar. Sin em­bargo, lamentaron, en el país solo Sonora y Chihuahua re­conocen el día estatal.

Si bien admitieron que en Jalisco el OPD de Salud ha avanzado en el acompaña­miento e institucionalización de este tipo de situación, lo cierto es que todavía hace falta mucho trabajo por ha­cer, como el de generar -entre otras cosas- salas especiales en los hospitales para imple­mentar el “código mariposa”, es decir, áreas en las que ma­dres que perdieron a su bebé puedan ser atendidas de ma­nera integral.

“Declarar este día permite, entre otras actividades, que los edificios públicos iluminen en colores azul y rosa, que son los que identifican las acciones en torno a la muerte gestacional, perinatal y neonatal; se lleven a cabo campañas para fomen­tar la salud natal; se realicen foros, conferencias, talleres, actividades en hospitales que brinden atención materno-infantil, y otras muchas ac­ciones que abran un espacio de diálogo entre la ciudada­nía, las instituciones de salud y el gobierno en sus ámbi­tos de acción”, concluyeron.