Estatales Roban, Golpean y Amenazan a Joven en Tonalá

Los Criminales con Placa También Drogaron a la Víctima

Dice que Teme Acudir a las Autoridades Para Denunciar: “Me Harían una Visita” si Decía Algo

Por Rafael Hernández Guízar

Presuntos policías del Estado amedrentaron, extorsionaron y golpearon a un ciudadano para quitarle todo su dinero, en el municipio de Tonalá, asegura la víctima.

En entrevista, Alexander Hernández Fuentes dijo que fue víctima de “cuatro delincuentes con placa” el pasado viernes 14 de julio alrededor de las 18:00 horas, en los cruces de las calles Piña y Malecón, en la zona de Infonavit la Soledad, del municipio de Tonalá. Asegura que lo despojaron de sus pertenencias, pero además lo hicieron consumir droga antes de dejarlo ir.

“Primero, lo que pasó es que me dijeron que me bajara de la moto porque me iban a hacer una revisión, yo les dije que no tenía nada, pero a huevo me bajaron, y eran tres hombres y una mujer, todos policías del Estado. Yo estaba tranquilo, pero me empezaron a revisar y me esposaron, me pidieron la cartera, pero yo no les que­ría dar la cartera porque, como sabes que ahorita hay policías muy corruptos, me la arrebata­ron para revisar, y a fuerza me querían decir que yo traía dro­gas”, dijo la víctima en entre­vista con Página 24.

Pero fue más allá: “Me querían extorsionar, de hecho me dijeron que supuestamente traía dos bolsas de droga, y yo les dije que no eran mías, pero incluso me aventaron a la camioneta y me dijeron que cómo le hacíamos. Yo le dije que la verdad eso no era mío, y me dijeron que ya ha­bían visto que traía dinero en la cartera, mil 700 pesos y me quitaron todo. Era lo que te­nía para los gastos. Ellos son los que me sembraron la dro­ga, yo no traía nada porque no consumo ni nada de eso”.

Pese a que le habían quita­do ya todo su dinero, Hernán­dez Fuentes señaló que los po­licías le querían quitar también su teléfono celular, algo que logró salvar, no sin antes reci­bir varias cachetadas, golpes en la cabeza y muchas ame­nazas por parte de los presun­tos policías Estatales, mismos que, aseguró, le advirtieron que de abrir la boca tendría se­veras consecuencias.

“Me golpearon en la cabeza y en las costillas. Me dijeron que o inhalaba la droga o me iba ir peor, y pues no se vale, yo quisiera que les quitaran el trabajo a esas personas porque uno se siente muy inseguro con esas lacras en la calle. Esas co­sas son incorrectas porque ellos tienen su sueldo y uno ya de por si se siente mal por tanta delin­cuencia, imagínese nomás, un policía que supuestamente está para cuidarnos, que salga con esas cosas, no va”, lamentó Hernández Fuentes.

El ciudadano pese a todos los malos tratos que recibió, se dice temeroso de acudir a las autoridades para denun­ciar este hecho, luego de que los policías incluso le toma­ron fotografía a su credencial, amenazándolo de que si ha­blaba, “me harían una visita”, haciéndole entender que sería para vengarse.