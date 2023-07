Criminales nos van a Extorsionar: Comerciantes del Centro

Señalan a Sujetos que Graban Actividades en Locales

“Estamos Totalmente Vulnerables”. Acusan que el Ayuntamiento no Hace Nada, ni la Policía, mucho menos la Superintendencia de la Zona

Por Rafael Hernández Guízar

Un presunto intento de extorsión dicen vivir ve­cinos y comerciantes de la zona centro en Guadalajara, desde la Presidencia hasta la zona del Sanuario.

Aseguran que se trata de la presencia de tres personas que estaban realizando grabaciones y fotografías del interior de los locales comerciales y las mis­mas casas, revisando mercan­cías, número de empleados, así como todo el movimiento que se hacía dentro de los negocios. Los afectados aseguran que es para pedir dinero a manera de extorsiones.

“El lunes había unas perso­nas, en la tarde, un hombre y dos mujeres que con teléfonos celulares empezaban a grabar adentro de los locales, entonces los vecinos y los comerciantes empezaron hablar por los gru­pos que hay, y lo que vimos es que estaban grabando la mer­cancía, cuánta gente había den­tro deloslocales, el movimiento, todos los datos, nosotros sabe­mos que eso es porque quieren hacer una extorsión. Esto es muy delicado porque llamamos al 911 y a la policía de Guada­lajara, pero vemos que estamos totalmente vulnerables, no die­ron con los que lo hicieron, por­que se quedaron con nosotros más de media hora pidiéndonos los datos. Aquí lo lamentable es que los mismos vecinos y comerciantes no estamos dis­puestos a pagar una plaza, no estamos ni Ciudad Juárez, Chi­huahua, ni ninguna parte del norte del país donde sí sucede, aquí no tiene que haber cuotas”, dijo uno de los locatarios, quien prefirió el anonimato por temor a las represalias de los crimina­les y las autoridades.

Y agregó: “Yo creo que aquí el presidente Pablo Lemus se tiene que poner al pendiente, la gente tiene que defenderse, por­que la pena es que esto está su­cediendo en el centro histórico, no es justo que quieren que les paguemos plaza”.

Dijo que por parte del Ayun­tamiento no hicieron nada, tampoco la policía municipal, y mucho menos la supuesta su­perintendencia de la zona centro a cargo de Juan Manuel Mun­guía: “Yo creo que Juan Manuel Munguía debería de verlo, por­que se supone que tenemos un comandante para el polígono uno, a ellos les toca este tipo de problemas, pero no hacen nada”.Por ello el llamado fue al pre­sidente municipal Pablo Lemus Navarro para que la policía ta­patía tenga mayor capacidad de reacción.