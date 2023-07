Máquinas del Tren Ligero se Roban el Dinero de Usuarios

Pagan Pero no les Entrega el Boleto

Por Rafael Hernández Guízar

Usuarios de la línea 3 del tren ligero en la zona metro­politana de Guadalajara tro­naron ayer contra el gobier­no del estado.

Y es que las máquinas que cobran para que los usuarios puedan abordar los vagones del tren se quedan con el dinero sin darles el boleto, algo que sucedió en la estación que se encuentra frente a la nueva central ca­mionera en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Es el colmo, se clava la feria esta chingadera, de por sí estamos en crisis y toda vía con estas mamadas, así no se puede”, dijo uno de los usuarios entrevistados.

-¿Ya lo reportó?

-Les vale madre. Dicen que ellos no pueden hacer nada, que porque no vieron que efectivamente se haya quedado con el dinero, o sea que yo ya me chingué con lo que traía para poder subirme al pinche tren. Insisto son mamadas.

-¿Qué le manda decir a su gobernador?

-Qué no sean rateros. Es que para ellos está bien pinche fácil porque ellos ni se suben al tren, jodido uno que tiene que subirse al tren y que tiene que soportar es­tas pendejadas. Con todo respeto al señor Enrique Alfaro por favor que no nos estén chingado al pueblo.

Pero no fue el único usuario al que le sucedió un incidente como el descrito.

Al menos otros cuatro pasaron por una situación similar sin que hubiese ha­bido algún tipo de reembol­so.

Por ello hicieron un lla­mado específico al secre­tario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, al que exigieron una revisión in­mediata de los métodos de pago y para que haya aten­ción especial en este tipo de casos.