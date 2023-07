Jalisco es un “Estado Fallido en Seguridad”

Con Alfaro son “Cinco Años de Nulos Resultados”

Atentado en Tlajomulco Demuestra una Incapacidad Total de Respuesta a la Estrategia y Logística del Gobierno de Enrique Alfaro, Destaca Rubén Ortega Montes, Catedrático e Investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG

Por Rafael Hernández Guízar

México ha llegado a nive­les insostenibles de violencia debido al crimen organizado, similar a lo que ocurrió en Colombia hace décadas, sen­tenciaron investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El doctor Rubén Ortega Montes, catedrático e inves­tigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, en entrevista exclusi­va con Página 24, indicó que México, y Jalisco con­cretamente, han llegado ya a una escalada de violencia abrumadora, a un estado fa­llido que se debe principal­mente al terror que siembra el narcotráfico que ha superado a las instituciones de gobier­no, esto, luego del atentado con explosivos sucedido en el municipio d Tlajomulco de Zúñiga la noche del pasado lunes.

“Ya está pasando, no hay manera de que nos brinden seguridad porque no se la pueden brindar ni ellos mismos que andan armados y en vehículos, que tienen cuerpos de inteligencia, y no lo vieron venir, si tú te fijas, esto de­muestra una incapacidad total de respuesta a la estrategia y logística. Esto ya está, no es de asustarnos de que si va a llegar, ya llegó. Y las propias palabras del gobernador de que es terror, sí, ya raya en el terror, raya en el terrorismo, eso de que desafiaron al esta­do, pues creo que no se habían dado cuenta, pero si te matan al gobernador que acaba de salir, si te matan a tu fiscal que procura justicia, si te ma­tan a comisarios de distintos municipios, a oficiales de las comisarías del área metropo­litana, si secuestran por colec­tivos, si van a un restaurante como Sonora Grill y matan a un personaje que trabaja tanto en el estado como en el mu­nicipio, imagina nada más cuánta ineptitud y falta de efi­ciencia se muestra por las au­toridades, y la nula coordina­ción que existe para este tipo de armas, los lanzagranadas, los vehículos llamados mons­truos, si concatenamos todo, nos damos cuenta de que hay un estado fallido en cuanto a la seguridad”.

Y es que, según informa­ción del mismo gobierno es­tatal, se sospecha de la deto­nación de una mina explosiva al paso de las unidades de las policías municipal y minis­terial cuando supuestamente acudían a la atención de un “servicio” por el reporte de una “fosa clandestina”.

A esto, se agrega el ha­llazgo de carros bomba en la frontera entre Jalisco y Gua­najuato, y el uso de drones que arrojan granadas, todo esto, utilizado por diversos cárteles de la droga en contra de las autoridades.

En este sentido, el acadé­mico sentenció que es más que claro el fallo inminente de las autoridades, un que­branto ineludible al Estado de Derecho.

“Es muy grave porque esto demuestra la estrategia fallida que ha tenido la falta de coor­dinación entre la federación, los municipios y el Estado (…) Una inacción enorme, una ineptitud que raya en la inutilidad de los cuerpos de seguridad que son atacados y que son atacados tanto con armas como con minas, ex­plosivos, el uso de drones en la frontera con Michoacán, con carros bomba en la fron­tera norte con Guanajuato, en los Altos de nuestro es­tado, esto, desde mi punto de vista lo que marca es que ha fallado totalmente la pla­neación, la inteligencia, la contención, la procuración, ha fallado la administración de justicia”.

Lo anterior, supone algo más grave que la violencia misma que se vive en la en­tidad, o en el país entero, ya que hace unos meses, en el Congreso de los Estados Uni­dos, se discutía la posibilidad de invadir México, con el pre­texto de combatir a los cárte­les de la droga al considerar­los como grupos terroristas, similar a los conflictos que han llevado a la ocupación de territorios como Irak, Si­ria, y Afganistan, entre otros donde supuestamente, el veci­no país del norte, acudía “en buena voluntad” para ayudar al combate de terroristas, a la pacificación.

Rubén Ortega indicó que es reprobable y para nada deseable, aunque esto, es sin duda un riesgo que se corre por los constantes atentados que son cada vez más violen­tos. “Yo no estoy de acuerdo en que Estados Unidos vaya a violar nuestra soberanía como país, pero también me doy cuenta de que tienen la justi­ficación perfecta con lo que está ocurriendo en Guanajua­to, Guerrero, Estado de Méxi­co, Veracruz, Jalisco, Colima, Zacatecas, para demostrar o justificar una incursión de ese tipo, pero sí puedo decir que con siete mil 500 elementos de la guardia nacional en Ja­lisco, miles de policías esta­tales, 125 comisarías con dos grandes que son Guadalajara y Zapopan, súmale las po­licías viales, y con todo ese estado de fuerza están rebasa­dos, está rebasado el plan que pudo haber tenido Enrique Alfaro y que se ha convertido en acciones de improvisación, inciertas que o nos han lleva­do a nada y está por terminar la administración, cinco años de nulos resultados”.

Por ello, para el especialis­ta, no hay de otra, el gobierno debe de aplicar la ley con total rigor, combatir de frente a la delincuencia, y dejar de lado el discurso de “abrazos y no balazos” que desde el gobier­no federal se ha promulgado: “Dejarse de discursos frívolos como el de Alejandro Encinas que habla desde la subsecreta­ría federal de derechos huma­nos, diciendo que se debe de arrancar de raíz, etcétera, en efecto, pero eso es cultural, y eso lo vamos a tener en 15 o 20 años, pero ahorita deben de combatir de manera directa, reaccionar y responder como lo marca la ley con el uso de la fuerza y no dar más abra­zos, eso para otros tiempos, llevar ante los tribunales a los malos, llevarlos a través el ministerio público, los jueces que sentencien y condenan y que demuestren que la ley sir­ve para algo”, finalizó.