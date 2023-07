Incrementan Penas por Trata de Personas

Hasta 30 Años de Prisión de Castigo

En Marzo Pasado se Bateó la Reforma; en Esta Ocasión fue Aprobada por Unanimidad de Legisladores

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de meses de que se pospusiera su discusión, ayer el pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas al Código Penal para elevar las penas por el delito de trata de personas; incrementó a 30 años de cárcel el castigo con­tra quienes lo cometan.

En marzo pasado se ba­teó la reforma, sin embargo en esta ocasión fue aprobada por unanimidad, con lo que oficialmente la legislación en Jalisco en la materia quedó armonizada con lo que ya está establecido a nivel federal.

La impulsora de estos cambios en lo local, la dipu­tada Claudia Murguía Torres (PAN), refirió que con esto se evitará que los delincuentes se amparen con las penas más bajas de las normas estatales, por lo que este aumento en el castigo también afectará a los delitos de lenocinio, corrup­ción y prostitución de meno­res, adopciones ilegales, robo de infantes y tráfico.

“Cuando se trate de la co­misión de un delito que equi­pare a los supuestos en la Ley General de Trata, las penas pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Actualmente no es así, puesto que existen delitos que equiparan con­ductas a las de trata, pero son penados conforme a nuestro código y las penas no van más allá de 3 a 7 años”.

Pese a esto, la albiazul no dejó de señalar que todavía queda trabajo por hacer en la materia ya que por desgracia Jalisco es uno de los estados con mayor incidencia de este delito, teniendo como focos rojos los municipios de Chapala o Puerto Vallarta. Vuelven a intentar meter en cintura a Uber y Didi

En primera lectura avan­zó la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad, Seguri­dad Vial y Transporte, con la cual se buscará regular a los automóviles de plataforma que prestan servicios de mo­vilidad como lo son los de las empresas de Uber y Didi.

Cabe recordar que estas empresas se han amparado para que no se les aplique la ley, por lo que diputados de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron hace sema­nas nuevas reformas en aras de obligarlos a entrar en cin­tura, a fin de que acaten las regulaciones en materia de seguridad.

A decir de la impulsora de esto, la diputada Mónica Ma­gaña, no es suficiente que estas empresas redes de transporte se dirijan por lineamientos internos de seguridad, ya que si bien son privados lo cierto es que prestan un servicio de transporte a la ciudadanía y se debe garantizar como tal medidas que protejan a con­ductores y usuarios.

“Sabemos que Uber no solo en el estado, sino a es­cala nacional e internacional, tiene un despacho solo dedi­cado a esto, recuerden que el juicio de amparo no solo fue en Jalisco, sino en todos los estados, porque ellos lo que buscan es que solo la ley ge­neral en el país sea la que les regule. Puede ser que sí se am­paren, sin embargo, nosotros de lo que sí nos cercioramos es que, de acuerdo a lo que la sentencia establece, la refor­ma atienda lo más importante es que ya no se les regule como un sistema de transporte públi­co, sino que se les regule como transporte privado de punto a punto y así se llama el capítulo”. Recordó que en Jalisco son aproximadamente 23 mil los autos de plataforma que se de­dican a esto, por lo que las re­formas -que se perfilan a apro­barse el viernes- contemplan que los vehículos cuenten con GPS, botón de pánico y que no se pongan seguros en las puer­tas traseras, entre otros.