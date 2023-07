Espinosa Licón Quiere Aumentar Salarios a Jueces

Avanza en el Congreso Alza de 2% al Gasto del Poder Judicial

El 1.5% se Destinaría al Consejo de la Judicatura, el Supremo Tribunal de Justicia y el Instituto de Justicia Alternativa; el Resto Sería Para Proyectos de Infraestructura

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer en el Congreso de Jalisco, en sesión extraor­dinaria, avanzó la reforma constitucional impulsada por el gobernador Enrique Alfaro para garantizar un incremen­to en el presupuesto anual del Poder Judicial; pasó a prime­ra lectura y queda pendiente para su aprobación final.

De acuerdo al documento, se establece que el 2 por cien­to del presupuesto de egresos de Jalisco de cada año será asignado para el Poder Judi­cial, el cual tendría una asig­nación específica, es decir, el 1.5 por ciento se irá para el Consejo de la Judicatura, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Instituto de Justi­cia Alternativa, en tanto que porcentaje restante se irá para proyectos de infraestructura.

Aunque todavía no es un hecho ya que debe aprobarse esto en segunda lectura, in­tegrantes del Poder Judicial acudieron a esta sesión. En este sentido su presidente, el magistrado Daniel Espinosa Licón, no dejó de señalar que con esta reforma se podrá ge­nerar una mejora, ya que más recursos se podrían ir a juz­gados, temas de infraestruc­tura y hasta actualizaciones salariales: “Tenemos años y años que no podemos crear juzgados. Crece la población, crecen los juicios penales, ci­viles, familiares, mercantiles y ahora laborales y no tene­mos el presupuesto para estar pensando en crecer igual o a la par de los conflictos que el estado de Jalisco genera”.

Recordó que en la actua­lidad el Poder Judicial tiene un presupuesto de 2 mil 300 millones de pesos aproxi­madamente, por lo que con estas reformas se espera que el monto anual recibido au­mente a 3 mil 100 millones de pesos. Además, y en cuanto a la actualización de salarios, mencionó que hay rezago de varios años en aumentos a jueces.

“Aumentaría 1.5 por cien­to el gasto corriente, que es­tamos hablando que hace seis años no le damos aumento a los jueces. Hemos dado au­mento a los auxiliares, a los notificadores, a los secreta­rios, pero no se los hemos dado a los jueces. Este au­mento en el gasto corriente nos da la posibilidad de estar pensando en salarios para todo el personal. ¿Incluidos los magistrados? A ver, ahí puede estar incluido por qué no el aumento a salarios”, agregó.

Aprueban descuento

En primera lectura, tam­bién avanzó un decreto para que el Siapa aplique hasta el 50 por ciento de descuento en 51 colonias que han recibido agua turbia; así como la re­forma electoral con la cual se buscará ampliar la participa­ción de personas de la diversi­dad sexual, con discapacidad, jóvenes, migrantes e indí­genas en futuras elecciones. Para su aprobación final, se espera que diputados sometan todos estos dictámenes a vo­tación en segunda lectura en la próxima sesión del pleno.