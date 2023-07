Encabeza Puerto Vallarta más Casos Sentenciados de Violencia Política Contra Mujeres

Desde 2018 se han Generado 11 Sentencias

Observatorio de Estudios Electorales del CUCSH Destaca que 55% de las Denuncias Fueron por Divulgar Imágenes e Información Privada de Candidata o Funcionarias

En Jalisco, desde 2018 se han generado 11 sentencias de casos relacionados con violencia en razón de géne­ro y que han sido analizados por el Observatorio de Estu­dios Electorales, del Centro Universitario de Ciencias So­ciales y Humanidades (CUC­SH).

El diagnóstico revela que Puerto Vallarta es el munici­pio con más denuncias sen­tenciadas, con un registro de tres; seguido de San Pedro Tlaquepaque, con dos; y lue­go Cihuatlán, Guadalajara, Sayula, Tlajomulco de Zúñi­ga, Zapotlán el Grande y Za­potlanejo con una sentencia cada uno.

“Puerto Vallarta no sólo fue el municipio con la pri­mera sentencia, sino que con­tinuó siendo líder en conduc­ta violenta contra las mujeres en la esfera política”, declaró Diana Almaguer, estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos del CUCSH y cola­boradora del observatorio.

Dio a conocer que de las 11 denuncias sentenciadas, “cuatro fueron interpuestas por mujeres candidatas a al­gún cargo público y las siete restantes han sido por muje­res en el ejercicio de algún cargo”.

“El cargo público que pre­domina en las mujeres agre­didas es el de las regidoras –precisó–, con seis senten­cias; en segundo lugar están las candidatas a un cargo pú­blico, con cuatro y una es di­putada”.

En las sentencias identifi­caron 29 conductas violentas en los 11 casos, de los cuales, 55 por ciento fueron prácti­cas como la divulgación de imágenes, mensajes o infor­mación privada de una mujer candidata o en funciones.

Diez por ciento fueron amenazas o intimidaciones para incidir en su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; otro diez por ciento fueron impedimentos para que to­men protesta de su encargo o asistan a las sesiones donde se toman decisiones; y también diez por ciento en ejercer vio­lencia física, sexual, simbóli­ca, psicológica, institucional, económica o patrimonial.

“En los perfiles de los sen­tenciados fueron una mujer, diez hombres y un medio de comunicación. De éstas 11, cinco fueron personas de me­dios de comunicación o perio­distas”, informó Almaguer.

“Lo que observamos es re­laciones de poder entre figu­ras, como entre presidencias municipales sobre regidurías, o en medios de comunicación en la cobertura del ejercicio de cargos de una mujer.

Tam­bién, en menor medida, la violencia que sufren mujeres en cargos legislativos”, ex­plicó la doctora Yoloxóchitl Corona, integrante del obser­vatorio.

La doctora Sandra Mar­tínez, también integrante del observatorio, llamó a los tra­bajadores de los medios de comunicación a que “ahora que empieza el proceso elec­toral se narren las historias de las mujeres desde un lugar que no sea bajo los estereoti­pos de género”.

Las integrantes del obser­vatorio dieron a conocer que las sanciones más relevantes, establecidas por los tribuna­les, fueron económicas; una fue de 5 mil 077 pesos y otra de 13 mil 443 pesos.

“Preocupa el papel del Tribunal Electoral local, por­que de las cuatro sentencias que hay resueltas, en la Sala Regional de Guadalajara son todas revocaciones de senten­cias del tribunal local parcial o completamente; es decir, la Sala Regional le dice al tri­bunal que tiene que reponer el proceso porque algo hubo mal en el procedimiento”, ex­presó Martínez.

De igual forma, mencionó que el Tribunal Electoral de­cidió abandonar el Observa­torio Político de las Mujeres del Estado de Jalisco, del cual académicas del CUCSH tam­bién son integrantes, lo que podría ser una “mala señal”; ya que, a decir de Martínez, han demostrado que “durante los procesos electorales siem­pre aumenta la violencia polí­tica en razón de género”.

La Coordinadora General del Observatorio de Estudios Electorales, doctora Mónica Montaño Reyes, refirió que es probable que en la próxima contienda presidencial haya candidatas que sean víctimas de esta violencia.

“Estamos en una elección donde, por fortuna, han to­mado el escenario nacional perfiles de mujeres, pero es probable que haya elementos de violencia. Hay que estar preparados de manera legal y administrativa para seguirla. Todo queda en la cancha de los partidos políticos, pues sí hay posibilidades que estén en la boleta, pero no es un hecho que estén. Desgraciadamente, en 2021 se redujo a nivel lo­cal el número de mujeres al­caldesas”, expresó.

Recalcaron que los parti­dos políticos son los primeros espacios donde se ejerce vio­lencia de este tipo, pero es di­fícil que se visibilice porque hay coerción, como cortar carreras políticas o destinar a las mujeres a candidaturas perdidas.

Para 2023 aún no hay nin­guna sentencia con respecto a este tipo de casos de violencia, por lo que las integrantes del observatorio se dicen preocu­padas de que mujeres que lo viven no tengan conocimien­tos, que las instituciones no estén preparadas para atender denuncias con perspectivas de género o incluso identificar esas violencias, pero también se estén desestimando las de­nuncias en tribunales.