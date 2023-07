Congreso Aprueba Reingeniería Para Bajar su Nómina

Deben Crear Servicio Civil de Carrera

“Se Obtendrá un Puesto por la vía del Concurso, Después Nadie va a Poder Entrar al Congreso por el Sistema de Botín”, Aseguró Mara Robles

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de esta­blecer diversos lineamientos que den pie a reducir la nómi­na y mejorar la operatividad del Legislativo, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó el Plan Institucional para la Reestructuración Integral del Legislativo.

Fueron 31 votos a favor los que avalaron esta propues­ta, con la cual se contempla la creación de un servicio civil de carrera, es decir, habrá concursos para la obtención de cargos en aras de evitar el amiguismo en la contratación del personal del Congreso del Estado.

La diputada Mara Robles (Hagamos), impulsora de este acuerdo, manifestó que esto aplicará a tres nuevos puestos de personal y no para quienes ya cuentan con una base. Esto, aseguró, garanti­zará que nadie entre por estar cobijado por algún personaje o partido político para llenar alguna cuota, como en otras y la actual Legislatura ocurre.

“Una vez que haya un ser­vicio público de carrera se obtendrá un puesto por la vía del concurso, después nadie va a poder entrar al Congre­so por el sistema de botín, es importantísimo. Lo que esta­mos viendo es la resistencia de las personas que quieren que nada cambie. Lo que está ocurriendo hoy es algo muy valioso para los trabajadores que sí trabajan, que se pre­ocupen los que no trabajan”, expresó ante la oposición de uno de los sindicatos del le­gislativo a esta propuesta.

La también presidenta de la Comisión de Administra­ción detalló que todo este plan avalado incluye un programa de retiro voluntario y jubila­ción anticipada, la creación de un catálogo de puestos y tabulador salarial, así como el sistema de escalafón. Para de­limitar algunos de estos pun­tos, añadió, en próximos días se llevarán a cabo las mesas de trabajo correspondientes.

“El miércoles 19 serán las mesas públicas en donde todo el mundo va a poder presen­tar ponencias y ahí Hagamos va a presentar su propuesta de reducción de la nómina. También se aprobaron las me­sas para el catálogo de servi­cios, para el escalafón y para los lineamientos del servicio público de carrera. Por fin se concretó, a todos los incrédu­los que pensaban que nunca se iba a aprobar todo lo de la reingeniería, el día de hoy lo logramos y por consenso”, añadió.

Será hasta el 18 de octubre cuando, ante la Comisión de Administración y la Junta de Coordinación Política (Juco­po), se presenten las conclu­siones generales de esta re­estructura administrativa del congreso.

Por su parte el líder del Sindicato Independiente del Poder Legislativo, Alberto Mercado González, aseveró que existen inconsistencias en todo este plan ya que no hubo el diálogo para la apro­bación de este acuerdo por lo que existen preocupaciones de parte de los trabajadores.

Aunque su sindicato es a quien menos trabajadores del Congreso agremia, señaló que no se les tomó en cuenta ya que todo se aprobó con el sindicato mayoritario, y que el acuerdo no detalla si serán obligatorios los cambios de nombramientos y qué pasaría con aquellos que no cumplan con los requisitos que marque el nuevo catálogo de puestos.