Advierten Justicia por Propia Mano en Valle de los Molinos

Delincuencia, Imparable en Toda la Zona: Vecinos

“Ya Estamos de Acuerdo, lo que Vamos a Hacer es que si Agarramos a un Rata le Vamos a Poner en su Madre, y ya que nos Cansemos de Madrearlo se lo Pasamos a la Policía”

Por Rafael Hernández Guízar

La delincuencia parece imparable en el fracciona­miento Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan.

Hay dos zonas que son ca­talogadas por los moradores de este gran fraccionamiento como las más conflictivas: La primera que se encuentra justo a la entrada del frac­cionamiento, la otra es en la cercanía al bloque de departa­mentos que se edificaron.

“No es posible que te­niendo un cuartel de policía aquí adentro tengamos estos problemas. No puede uno ni caminar tranquilo porque no falta el pinche malandro que salga y que trate de quitarte la bolsa o que te estén hostigando pidiéndote para un re­fresco. Aquí necesitamos que por favor ya se dejen de ton­terías y si no pueden entonces mejor que nos digan para no­sotros hacernos cargo de los lacras esos”, lamentó Cristian Armenta, uno de los vecinos entrevistados.

Y siguió: “Ya estamos de acuerdo, lo que vamos a hacer es que si agarramos a un rata le vamos a poner en su ma­dre, y ya que nos cansemos de madrearlo se los pasamos a la policía, pero que tengan un buen escarmiento antes de que se los lleven donde la patrulla porque sabemos que luego los dejan libres”.

Y es que, por desgracia, muchos de los rateros y dro­gadictos que se dedican a ha­cer el mal en esta zona son detenidos, pero luego son de­jados en libertad.

Por ello los vecinos fueron claros y advirtieron que no habrá “piedad”, que si detie­nen en flagrancia a un delin­cuente, ellos mismos harán justicia por mano propia pues desconfían de la policía mu­nicipal.

“No sirve la policía, están hasta de acuerdo con ellos, al menos eso parece, por eso si los vemos los vamos a ma­drear, ahora, si los del gobier­no no quieren que pase eso, pues es bien fácil, que se pon­gan las pilas y ya, así de fácil son las cosas”.

Con el transcurso de los años se han edificado otros fraccionamientos aledaños a Valle de los Molinos y por ende, la cantidad de gente que habita es mucho mayor.

Esto ha traído como con­secuencia que el aumento de la delincuencia sea cada vez mayor.

Por ello, la advertencia por parte de los vecinos que ya están organizados a su pre­sidente municipal Juan José Frangie fue clara, o mejora la seguridad o ellos tomarán jus­ticia por mano propia.