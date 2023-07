Urgen Seguridad en Alrededores de la Nueva Central Camionera

Vecinos Piden Patrullaje Constante

“Tenemos Varios Problemas, se Juntan Muchos Borrachitos y es Importante También Decir que no Pasa Mucho la Patrulla”

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de los alrededores de la Nueva Central Camio­nera, en San Pedro Tlaque­paque, urgieron por mayor seguridad.

Los problemas se han acu­mulado en lo que va de la ac­tual administración, primero por la presencia constante de ingentes, seguido de la defi­ciencia en el alumbrado pú­blico, y además, por la falta de patrullaje.

Uno de los entrevistados, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, des­tacó que hace falta mayor pre­sencia la Policía Municipal, debido a que constantemente hay asaltos a los transeúntes en esta zona de la ciudad.

“Como no hay muchos veci­nos que vivan aquí por la central pues tenemos varios problemas, se juntan muchos borrachitos y es importante también decir que no pasa mucho la patru­lla, no hay unidades y por eso no tenemos a quién reclamarle para que nos ayuden, entonces todo esto se junta y sí nos causa muchos problemas”, lamentó el hombre.

Además, como ya le ha­bíamos reportado en notas previas a ésta, en los alrede­dores de la Nueva Central Ca­mionera hay muchas deficien­cias en el alumbrado público, lo que causa varios conflictos para las personas que tienen que transitar o incluso cami­nar por la zona.

Por cualquiera de los lados de la Central Camionera es lo mismo, hay mucha inseguri­dad y desolación. Hace falta patrullaje y sobre todo poli­cías municipales que hagan el recorrido a pie o en bicicletas para poder entrar en lugares de difícil acceso.

El llamado fue tanto a la presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlali Amaya, así como al presiden­te municipal de Tonalá, Ser­gio Chávez.

Para ambos la exigencia fue que estén al pendiente de las necesidades de la ciudada­nía y sobre todo que refuercen la seguridad pública.