Policías Viales Intentan Extorsionar

Denuncian Clientes del Mercado de Abastos

Un agente “me Pedía una Mordida y la Verdad yo ya no Traía Dinero, Entonces me Quedé con la Multa” Injustificada

Por Rafael Hernández Guízar

Intentos de extorsión cons­tantemente se reportan en los alrededores del mercado de abastos en Guadalajara.

De acuerdo con ciuda­danos entrevistados el día de ayer por página 24, es­tos intentos de extorsión se dan por policías viales que al hacer sus recorridos, in­fraccionan a las personas por estacionarse para rea­lizar sus compras.

“Me acaban de poner una multa porque no le quise dar al de Tránsito (policía vial), me estacioné en un lugar donde decía que me podía estacionar una hora aproxi­madamente y llegué y ya me estaba queriendo levantar una infracción y me dijo que porque me había tardado más me iba a poner la multa, yo le dije que no me había tardado ni media hora, pero pues me pedía una mordida y la verdad yo ya no traía dinero, entonces me quedé con la multa, pero se me hace muy mal detalle que estén pidiendo dinero por este tipo de cosas”, destacó Mario Amezcua, uno de los ciudadanos entrevistados.

Según se dijo a este repor­tero por parte del entrevistado los policías viales llegan y empiezan a levantar las in­fracciones incluso con la po­sibilidad de que el carro sea remolcado hasta el corralón debido a la presencia de grúas según denunció.

“No es la primera vez que me pasa ya una vez caí porque me dijeron que se iba a llevar el carro la grúa, de hecho es­taba ya la grúa ahí en el lugar y me cobraron lo de la grúa, y también 500 pesos que me tumbó el de tránsito (policía vial) “, indicó.

De acuerdo con este y otros de los entrevistados, es impor­tante que haya más estaciona­mientos públicos en la zona y también que haya vigilancia por parte del ayuntamiento de Guadalajara, ya que los aparta lugares sí exigen una cuota a las personas.