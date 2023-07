Arranca “Misión Marte 2023”

Primer Campamento Aeroespacial

El Proyecto es Liderado por la Primera Mujer Astronauta Mexicana, Katya Echazarreta

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Liderado por la primera mujer astronauta mexicana, Katya Echazarreta, y con la finalidad de dar mayor fo­mento a la ciencia, la inves­tigación y las ingenierías en la materia, ayer en Jalisco arrancó el primer campamen­to aeroespacial llamado “Mi­sión Marte 2023”.

Al ser el primero en su tipo no solo en el estado sino en el país, este campamento se llevará a cabo del 10 de julio y hasta el 4 de agosto. Contará con la participación de cien estudiantes de 13 a 15 años, quienes podrán sumer­girse en temas relacionados a la robótica, diseño y progra­mación; entrenamiento físico y psicológico; investigación de hábitats y superficies; cul­tivos sustentables, simulado­res y ejecución de un vuelo a Marte, entre otros.

A decir de la jalisciense, quien en junio del 2022 viajó al espacio en la misión Blue Origin NS-21, la Fundación Espacial Katya Echazarreta busca quitar del imaginario la cultura negativa que viven los jóvenes mexicanos en la industria, impulsando en México a todas aquellas nue­vas generaciones que buscan sumergirse en el ámbito espa­cial.

“Cuando hablamos de oportunidades espaciales, de una oportunidad de viajar al espacio, trabajar en tecnolo­gía espacial es una pregunta tan complicada. ¿Que si ya tenemos personas haciendo algo de eso? Sí. ¿Que si tene­mos las oportunidades nece­sarias para que todas las per­sonas que quieren hacer algo de eso? No”.

No dejó de reconocer es­tas primeras oportunidades que se están creando para los nuevos talentos en el país, ya que para poder salir adelante en el gremio es común que los jóvenes (quienes así pueden hacerlo) emigren al extranje­ro. Por ello, dijo que también será importante las acciones que implementen a nivel na­cional desde el Senado para consolidar en ley más apoyos a la ciencia espacial.

“Cada conversación que yo tengo con un niño de este estado es una promesa de que lo vamos a lograr, de que va­mos a crear esas oportunida­des necesarias para que ellos puedan seguir adelante con su sueño de este su país.

Los sueños no son nada si no tenemos las oportunidades necesarias para poder cum­plir ese sueño. Ustedes jóve­nes que nos acompañan aquí, sueñen, y yo tengo el trabajo de crear estas oportunidades para todos ustedes”.

Este campamento espacial se dividirá en cuatro grupos de 25 jóvenes -uno por cada semana-, que llevarán a cabo diferentes actividades en al­gunas sedes como Ciudad Creativa Digital y el Planeta­rio Lunaria.

“Logramos no solamente darle vida, porque hoy si us­tedes recorren este lugar van a ver a jóvenes estudiantes, van a ver a robots haciendo de las suyas, van a ver a empre­sas produciendo, van a ver a emprendedores soñando con echar a andar sus ideas y Ciu­dad Creativa Digital es hoy una realidad, y si me hubieran dicho a mí hoy, cuando em­pezamos a empujar este pro­yecto que aquí íbamos a ser sede del primer campamento aeroespacial del país y que lo iba a estar inaugurando a lado de la primera astronauta mexicana, la verdad no me lo hubiera creído”, añadió por su parte el gobernador de Jalis­co, Enrique Alfaro Ramírez.